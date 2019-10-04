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04 Ekim 2019, Cuma
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'de yine sakatlandı

Real Madrid'de Marcelo yine sakatlandı

Sakatlıktan yeni çıkan 'in Brezilyalı sol beki bir kez daha aynı kabusu yaşadı. Tecrübeli futbolcunun 'nde karşısında oynayıp oynamayacağı ise şüpheli. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İspanyol devi 'de sakat oyuncuların artması teknik direktör 'ın canını sıkıyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde sakatlığını atlatan ve yeniden forma giymeye başlayan , bir kez daha aynı kabusu yaşadı.

Eflatun-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Brezilyalı sol bek, sağ bacağındaki kas esnemesi nedeniyle Granada maçının kadrosundan çıkartıldı. Tecrübeli isim, Brezilya Milli Takımı'na da sakatlığı nedeniyle dahil edilmedi.

Marcelo'nun, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde 22 Ekim'de temsilcimiz Galatasaray'la karşılaşacağı mücadelede forma giyip giymeyeceği henüz netlik kazanmadı.


  1. 04.10.2019
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