Real Madrid'de Marcelo yine sakatlandı

İspanyol devi Real Madrid'de sakat oyuncuların artması teknik direktör Zinedine Zidane'ın canını sıkıyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde sakatlığını atlatan ve yeniden forma giymeye başlayan Marcelo, bir kez daha aynı kabusu yaşadı.

Eflatun-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Brezilyalı sol bek, sağ bacağındaki kas esnemesi nedeniyle Granada maçının kadrosundan çıkartıldı. Tecrübeli isim, Brezilya Milli Takımı'na da sakatlığı nedeniyle dahil edilmedi.

Marcelo'nun, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde 22 Ekim'de temsilcimiz Galatasaray'la karşılaşacağı mücadelede forma giyip giymeyeceği henüz netlik kazanmadı.



