Real Madrid'de Marcelo yine sakatlandı
Sakatlıktan yeni çıkan Real Madrid'in Brezilyalı sol beki Marcelo bir kez daha aynı kabusu yaşadı. Tecrübeli futbolcunun Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray karşısında oynayıp oynamayacağı ise şüpheli. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İspanyol devi Real Madrid'de sakat oyuncuların artması teknik direktör Zinedine Zidane'ın canını sıkıyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde sakatlığını atlatan ve yeniden forma giymeye başlayan Marcelo, bir kez daha aynı kabusu yaşadı.
Eflatun-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Brezilyalı sol bek, sağ bacağındaki kas esnemesi nedeniyle Granada maçının kadrosundan çıkartıldı. Tecrübeli isim, Brezilya Milli Takımı'na da sakatlığı nedeniyle dahil edilmedi.
Marcelo'nun, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde 22 Ekim'de temsilcimiz Galatasaray'la karşılaşacağı mücadelede forma giyip giymeyeceği henüz netlik kazanmadı.
- 04.10.2019
-
Beşiktaş 0-1 Wolverhampton | MAÇ SONUCU
Toplam 3
Yorum
karakartal avcını gitmesi için bütün futbolcuların gitmesi ve bütün hedeflerden uzaklaşmamız lazım sanıorım
-
Beşiktaş 0-1 Wolverhampton | MAÇ SONUCU
Toplam 3
Yorum
karakartal Beşiktaş taraftarı gerçekleri görüyor, reçeteyide yazıyor, ama nedense avcı ve orman bunu görmek istemiyor
-
Daniel Sturridge Abdülkadir Parmak'a golden önce ne dedi? İşte yanıtı
Toplam 1
Yorum
Sangarius Stuuridge müthiş futbol oynadı.Şut atmadı,kaleyi bulmadı gibi safsataları kendinize saklayın.Zeki uzundurukan bey daniel düşmanı,sizde mi?..
Real Madrid'de Marcelo yine sakatlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.