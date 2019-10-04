Thibaut Courtois hastalığı nedeniyle 3 kilo verdi

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Club Brugge maçında kendisini iyi hissetmediği içni oyundan alınan Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois'nın rahatsızlığı belli oldu.

27 yaşındaki deneyimli kalecinin bir çeşit bağırsak enfeksiyonu olarak da bilinen tıp dilindeki adı gastroenterit hastalığına yakalandığı ve bu nedenle 3 kilo kaybettiği öğrenildi.

"HASTALIĞIM KÖTÜ PERFORMANSA BAHANE DEĞİL"

Sağlık taramasından geçirilen Belçikalı file bekçisinin durumunun iyiye gittiği belirlendi. Marca'ya konuşan Courtois, sağlık durumunun kötü performans için bahane olmadığını söyledi ve ekledi: Eğer Real Madrid kalecisiyseniz, bu baskıyı kabul etmek zorundasınız."