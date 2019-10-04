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04 Ekim 2019, Cuma
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hastalığı nedeniyle 3 kilo verdi

Thibaut Courtois hastalığı nedeniyle 3 kilo verdi

İspanyol devi 'in Belçikalı kalecisi 'nın gastroenterit hastalığına yakalandığı ve bu nedenle 3 kilo kaybettiği ortaya çıktı. 27 yaşındaki file bekçisinin durumunun iyiye gittiği bilgisi de paylaşıldı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçında kendisini iyi hissetmediği içni oyundan alınan 'in Belçikalı kalecisi 'nın rahatsızlığı belli oldu.

27 yaşındaki deneyimli kalecinin bir çeşit bağırsak enfeksiyonu olarak da bilinen tıp dilindeki adı gastroenterit hastalığına yakalandığı ve bu nedenle 3 kilo kaybettiği öğrenildi.

"HASTALIĞIM KÖTÜ PERFORMANSA BAHANE DEĞİL"

Sağlık taramasından geçirilen Belçikalı file bekçisinin durumunun iyiye gittiği belirlendi. Marca'ya konuşan Courtois, sağlık durumunun kötü performans için bahane olmadığını söyledi ve ekledi: Eğer Real Madrid kalecisiyseniz, bu baskıyı kabul etmek zorundasınız."

  1. 04.10.2019
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