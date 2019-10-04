Thibaut Courtois hastalığı nedeniyle 3 kilo verdi
İspanyol devi Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois'nın gastroenterit hastalığına yakalandığı ve bu nedenle 3 kilo kaybettiği ortaya çıktı. 27 yaşındaki file bekçisinin durumunun iyiye gittiği bilgisi de paylaşıldı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Club Brugge maçında kendisini iyi hissetmediği içni oyundan alınan Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois'nın rahatsızlığı belli oldu.
27 yaşındaki deneyimli kalecinin bir çeşit bağırsak enfeksiyonu olarak da bilinen tıp dilindeki adı gastroenterit hastalığına yakalandığı ve bu nedenle 3 kilo kaybettiği öğrenildi.
"HASTALIĞIM KÖTÜ PERFORMANSA BAHANE DEĞİL"
Sağlık taramasından geçirilen Belçikalı file bekçisinin durumunun iyiye gittiği belirlendi. Marca'ya konuşan Courtois, sağlık durumunun kötü performans için bahane olmadığını söyledi ve ekledi: Eğer Real Madrid kalecisiyseniz, bu baskıyı kabul etmek zorundasınız."
- 04.10.2019
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Toplam 1
Yorum
FUTBOL USA ADAM HAKLI, ALI KOC AYNEN ISRAIL HUKUMETI GIBI HERSEYI YAKIP YIKIYOR, FB DAHIL.. TARAFTARDA KANIYO, BAKALIM NEREYE KADAR
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Beşiktaş maçında bir taraftar kalp krizi geçirdi
Toplam 3
Yorum
karakartal Karius-elneny-N koudou çürük elmalarımız onun dışında kadromuz lig için fazlasıyla yeterli
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Beşiktaş maçında bir taraftar kalp krizi geçirdi
Toplam 3
Yorum
karakartal Kadromuz şampiyonluk için yeterli.bu kadroyu organize edecek hocada Sergen olabilir
Thibaut Courtois hastalığı nedeniyle 3 kilo verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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