İcardi Madrid’e – Fotomaç – 22 Temmuz 2018
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    22 Temmuz 2018, Pazar
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    İcardi Madrid’e

    İcardi Madrid’e
    Ronaldo'yu 'a satan , İnter'in Arjantinli forveti Mauro İcardi'ye kanca attı. Eflatun-beyazlıların, 25 yaşındaki golcünün 110 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödeyeceği kaydedildi.
    1. 22.7.2018
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