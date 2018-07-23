Andriy Lunin, Real Madrid’de
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    24 Temmuz 2018, Salı
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    <a href="/index/andriy-lunin?id=a2848cdd-d67a-4bee-9a53-a846f30515fe" class="" rel="tag">Andriy Lunin</a>, <a href="/index/real-madrid?id=1f941e52-5002-4fc6-b8bf-920f545cca9b" class="" rel="tag">Real Madrid</a>’de

    , ’ın genç kalecisi ’i etti.

    İspanyol devi , ekibi 'ın 19 yaşındaki kalecisi 'i etti. 'e katılmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Lunin, geçtiğimiz sezon Zorya formasıyla 29 maçta forma giydi ve kalesinde 41 gol gördü. Genç kaleci ile de 2 maçta sahada yer aldı.
    1. 23.7.2018 15:04
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