Real Madrid'de hedef Hugo Lloris!
İspanyol devi Real Madrid, Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen Fransız kaleci Hugo Lloris için 68 milyon Euro teklif etti.
Kaleci transferi için rotasını yine İngiltere'ye çeviren Real Madrid, Tottenham'da forma giyen Fransız kaleci Hugo Lloris ile ilgileniyor. İngiliz medyasında yer alan habere göre, Madrid temsilcisinin Lloris'e 68 milyon Euro'luk bir teklifle kapısını çalacağını yazdı.
31 yaşındaki Hugo Lloris, Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda şampiyon olan Fransa'nın kalesini korumuştu. 2012 yılından beri Tottenham'da forma giyen başarılı eldiven daha öncede Lyon ve Nice ekiplerinde forma giymişti.
- 25.7.2018 16:46
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‘Burada mutluyum’
Toplam 1
Yorum
Orta sahada oynayacakmış Beşiktaş için yazılan haberlerin hepsi yalan bu yalanlara Başkanda dahil Shkira yı almışlar Kulübemi Başkanamı bunu anlayamadık Nerede kulla
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Ünal Karaman: Transfer bekliyoruz
Toplam 1
Yorum
maho bekle bekle 2 sene sonra alırsın paramı varki oyuncu alsın
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Ali Koç Fenerbahçe'nin borcunu açıkladı: 621 milyon euro
Toplam 37
Yorum
Aslan Bileklik satin!
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