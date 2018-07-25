Real Madrid'de hedef Hugo Lloris! – Fotomaç – 25 Temmuz 2018
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    26 Temmuz 2018, Perşembe
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    'de hedef !

    Real Madrid'de hedef Hugo Lloris!

    İspanyol devi , ekiplerinden Tottenham'da forma giyen Fransız kaleci için 68 milyon Euro teklif etti.

    Yeni sezon hazırlıkları sürdüren 'de gündem kaleci konusu. Keylor Navas'ın yerine başka birini almak için kolları sıvayan Madrid'in ilk hedefi 'ın file bekçisi David De Gea'ydı. Manchester, De Gea ile 5 yıllık yeni bir sözleşme imzalayınca bu transferin gerçekleşme ihtimali sona ermişti.

    Kaleci transferi için rotasını yine 'ye çeviren Real Madrid, Tottenham'da forma giyen Fransız kaleci ile ilgileniyor. İngiliz medyasında yer alan habere göre, Madrid temsilcisinin Lloris'e 68 milyon Euro'luk bir teklifle kapısını çalacağını yazdı.

    31 yaşındaki Hugo Lloris, 'da düzenlenen 'nda şampiyon olan 'nın kalesini korumuştu. 2012 yılından beri Tottenham'da forma giyen başarılı eldiven daha öncede ve Nice ekiplerinde forma giymişti.
    1. 25.7.2018 16:46
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