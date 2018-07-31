Madrid’den Courtois ve Willian için servet – Fotomaç – 31 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Temmuz 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    Madrid’den ve için servet

    Madrid’den Courtois ve Willian için servet
    Ronaldo ile yollarını ayıran R.Madrid, transfer çalışmalarını sürdürüyor. İspanyol ekibi, uzun süredir listesinde olan 'nin yıldız kalecisi ve için 100 milyon pound'u gözden çıkardı. Ada ekibinin ise bu teklifi reddettiği ortaya çıktı.
    1. 31.7.2018 00:59
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Madrid’den Courtois ve Willian için servet haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN