Real için kayıp – Fotomaç – 02 Ağustos 2018
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    02 Ağustos 2018, Perşembe
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    Real için kayıp

    Real için kayıp
    ManU'nun menajeri Mourinho, Ronaldo'nun 'a transferinin için kayıp olduğunu söyledi. Portekizli hoca, "Ancak Real, dünya üzerindeki herhangi bir oyuncudan büyük" diye konuştu.
    1. 2.8.2018
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