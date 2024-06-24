Haberler Pendikspor TRANSFER HABERLERİ: Mesut Özdemir resmen Pendikspor'da!

TRANSFER HABERLERİ: Mesut Özdemir resmen Pendikspor'da!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor, geçtiğimiz sezon Iğdır FK'da forma giyen 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Mesut Özdemir'i transfer ettiğini açıkladı. | Son dakika transfer haberleri

Pendikspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2024 Pazartesi 13:50
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TRANSFER HABERLERİ: Mesut Özdemir resmen Pendikspor'da!

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu 19. sırada tamamlayarak 1. Lig'e düşen Pendikspor, 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Mesut Özdemir'i transfer etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Pendikspor'umuz, Iğdır FK'den Mesut Özdemir'i renklerine bağladı. Ailemize yeniden hoş geldin Mesut Özdemir." denildi.

Mesut Özdemir, kariyerinde Iğdır FK, Pendikspor, Kocaelispor, Derince Spor ve Ankara Demirspor formalarını giydi.

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