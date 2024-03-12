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Pendikspor'dan Mert Hakan Yandaş tepkisi!

Pendikspor Kulübü, Trendyol Süper Lig'de karşılaştıkları Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş'ın Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilmemesine tepki gösterdi.

Pendikspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2024 Salı 23:55
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Pendikspor'dan Mert Hakan Yandaş tepkisi!

Siltaş Yapı Pendikspor, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliğinin PFDK sevklerini açıklamasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yayımladı.

Hakem Kadir Sağlam'ı tehdit ettiği iddia edilen Mert Hakan Yandaş'ın PFDK'ye sevk edilmesi için başvuruda bulunacaklarının belirtildiği açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"TFF tarafından yapılan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sevkleri açıklamasında, geçtiğimiz pazar günü oynanan Fenerbahçe-Siltaş Yapı Pendikspor müsabakasında yaptığı ahlak ve etik dışı, sportmenliğe aykırı hareketlere rağmen 'Mert Hakan Yandaş' isimli futbolcuya hiçbir şekilde yer verilmemiştir. Anlaşılan o ki bu futbolcu, 90 dakika boyunca hakemi etkisi altına aldığı gibi maçın gözlemcilerini de etkilemeyi başarmış. Merak ettiğimiz tüm Türkiye'nin gördüğü maçın hakemine yapılan tehditler federasyon temsilcilerine de mi yapıldı? Hangi ayrıcalıklarla sahaya çıktığını bilmediğimiz bu futbolcu saha içinde bir ceza almadığı gibi sonrasında da aynı şekilde korunmaya devam etmiş. Alınan bu karar maalesef bizi şaşırtmıyor ama yapılan bu haksızlık karşısında susmayacağımızı ve hakkımızı arayıp, adaletin yerini bulması adına avukatlarımız aracılığıyla gerekli itirazların yarın sabah yapılacağını kamuoyuna duyururuz."

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Pendikspor'dan hakem tepkisi!
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