Haberler Pendikspor Siltaş Yapı Pendikspor - Bitexen Antalyaspor maçı | CANLI

Siltaş Yapı Pendikspor - Bitexen Antalyaspor maçı | CANLI

Trendyol Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçında Siltaş Yapı Pendikspor ile Bitexen Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Pendikspor - Antalyaspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Pendikspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2024 Salı 17:30 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2024 Salı 17:40
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Siltaş Yapı Pendikspor - Bitexen Antalyaspor maçı | CANLI

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Pendikspor ile Antalyaspor kozlarını paylaşıyor. Pendikspor - Antalyaspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

PENDİKSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Pendikspor - Antalyaspor maçı saat 17:00'de başladı. Mücadele beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

PENDİKSPOR - ANTALYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Pendikspor: Erdem, Serkan, Berkay, Alpaslan, Sequeira, İbrahim, Gökcan, Midtsjö, Kappel, Halil, Erencan

Antalyaspor: Helton, Bünyamin, Bahadır, Ömer Toprak, Güray, Erdal, Saric, Erdoğan, Safuri, Bytyqi, Buksa

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Pendikspor - Antalyaspor maçı ne zaman?
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