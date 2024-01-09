Siltaş Yapı Pendikspor - Bitexen Antalyaspor maçı | CANLI

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Pendikspor ile Antalyaspor kozlarını paylaşıyor. Pendikspor - Antalyaspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
PENDİKSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Pendikspor - Antalyaspor maçı saat 17:00'de başladı. Mücadele beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.
PENDİKSPOR - ANTALYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Pendikspor: Erdem, Serkan, Berkay, Alpaslan, Sequeira, İbrahim, Gökcan, Midtsjö, Kappel, Halil, Erencan
Antalyaspor: Helton, Bünyamin, Bahadır, Ömer Toprak, Güray, Erdal, Saric, Erdoğan, Safuri, Bytyqi, Buksa