Fatih Karagümrük - Pendikspor | CANLI

Trendyol Süper Lig'de 25. hafta maçında Fatih Karagümrük ile Pendikspor karşı karşıya geliyor. Karagümrük - Pendikspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
FATİH KARAGÜMRÜK - PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Fatih Karagümrük - Pendikspor maçı günü saat 16:00'de başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz.
FATİH KARAGÜMRÜK - PENDİKSPOR MAÇI İLK 11'LERİ Fatih Karagümrük:
Fatih Karagümrük:Sirigu, Nazım, Salih, Biraschi, Levent, Bertolacci, Rohden, Eysseric, Emre, Güven, Can
Pendikspor: Erdem, Serkan, Alpaslan, Rassoul, Nuno, Welinton, Midtsjo, Gökcan, Diaby, Thiam, Umut