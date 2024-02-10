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Fatih Karagümrük - Pendikspor | CANLI

Süper Lig'de 25. hafta karşılaşmasında Fatih Karagümrük sahasında Pendikspor'u konuk ediyor. Karagümrük - Pendikspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2024 Cumartesi 16:20
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Fatih Karagümrük - Pendikspor | CANLI

Trendyol Süper Lig'de 25. hafta maçında Fatih Karagümrük ile Pendikspor karşı karşıya geliyor. Karagümrük - Pendikspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

FATİH KARAGÜMRÜK - PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fatih Karagümrük - Pendikspor maçı günü saat 16:00'de başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz.

FATİH KARAGÜMRÜK - PENDİKSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Fatih Karagümrük: Sirigu, Nazım, Salih, Biraschi, Levent, Bertolacci, Rohden, Eysseric, Emre, Güven, Can

Pendikspor: Erdem, Serkan, Alpaslan, Rassoul, Nuno, Welinton, Midtsjo, Gökcan, Diaby, Thiam, Umut

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