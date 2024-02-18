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Siltaş Yapı Pendikspor'da Ivo Vieira: İstemediğimiz bir mağlubiyet aldık!

Siltaş Yapı Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira, Trabzonspor'a 2-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Vieira, Trabzonspor'un golü bulduktan sonra oyunu domine ettiğini söyledi. İşte o sözler...

Pendikspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2024 Pazar 20:27
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Siltaş Yapı Pendikspor'da Ivo Vieira: İstemediğimiz bir mağlubiyet aldık!

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Pendikspor, sahasında karşılaştığı Trabzonspor'a 2-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira, "Maçın ilk yarısında iyi olan taraf bizdik. Gol fırsatlarımız vardı maalesef bunları değerlendiremedik. İkinci yarı Alpaslan ile yakaladığımız net pozisyon vardı onu da değerlendiremedik. Trabzonspor golü buldu sonra oyunu domine eden taraf oldu. Bugün istemediğimiz bir mağlubiyet aldık" ifadelerini kullandı.

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