OLİMPİYAT PROGRAMI 9 AĞUSTOS | Paris 2024 Türkiye Olimpiyat programı

OLİMPİYAT PROGRAMI 9 AĞUSTOS | Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda heyecan, 9 Ağustos Cuma günü yüzme, boks, güreş gibi alanlardaki yarışlarla devam edecek. Google'ın her gün için ayrı Doodle hazırladığı bilinirken Paris 2024 için bugünkü Doodle'ın teması ise Break Dans oldu. İşte 9 Ağustos Paris 2024 Olimpiyat programı...

Google'ın 9 Ağustos tarihli Doodle'ı

PARİS 2024 TÜRKİYE OLİMPİYAT PROGRAMI 9 AĞUSTOS

AÇIK SU YÜZME

Saat: 08:30

Sporcu: Emir Batur Albayrak

Yarışma: 10km Açık Su Yüzme - Kuzey

BOKS

Saat: 22.47

Sporcu: Buse Naz Çakıroğlu (50 kg)

GÜREŞ

Saat: 12.21 / 21.35

Sporcu: Nesrin Baş / Taha Akgül

Yarışma: Kadınlar 62kg Yarı Final / Serbest 125kg Yarı Final

MODERN PENTATLON

Saat: 14.40

Sporcu: Buğra Ünal

Yarışma: Binicilik / Eskrim Bonus Turu / 200m Serbest Yüzme / Atıcılık & Koşu Yarı Final