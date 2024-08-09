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OLİMPİYAT PROGRAMI 9 AĞUSTOS | Paris 2024 Türkiye Olimpiyat programı

Paris 2024 Olimpiyatları heyecanı sürüyor. Voleybolda Filenin Sultanları, olimpiyat tarihinde ilk kez yükseldiği yarı finalde İtalya'ya karşı aldığı mağlubiyetle finale veda etti. Filenin Sultanları Cumartesi günü Brezilya’ya karşı Bronz Madalya maçına çıkacak. Olimpiyatların bitmesine 2 gün kala, henüz altın madalyamız bulunmazken Paris 2024'te 9 Ağustos Cuma günü programı merak ediliyor. İşte 8 Ağustos Olimpiyat programı ve Paris 2024 Türkiye Olimpiyat programı...

Paris 2024 Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2024 Cuma 08:33 Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2024 Cuma 09:00
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OLİMPİYAT PROGRAMI 9 AĞUSTOS | Paris 2024 Türkiye Olimpiyat programı

OLİMPİYAT PROGRAMI 9 AĞUSTOS | Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda heyecan, 9 Ağustos Cuma günü yüzme, boks, güreş gibi alanlardaki yarışlarla devam edecek. Google'ın her gün için ayrı Doodle hazırladığı bilinirken Paris 2024 için bugünkü Doodle'ın teması ise Break Dans oldu. İşte 9 Ağustos Paris 2024 Olimpiyat programı...

Google'ın 9 Ağustos tarihli Doodle'ı

PARİS 2024 TÜRKİYE OLİMPİYAT PROGRAMI 9 AĞUSTOS

AÇIK SU YÜZME

Saat: 08:30

Sporcu: Emir Batur Albayrak

Yarışma: 10km Açık Su Yüzme - Kuzey

BOKS

Saat: 22.47

Sporcu: Buse Naz Çakıroğlu (50 kg)

GÜREŞ

Saat: 12.21 / 21.35

Sporcu: Nesrin Baş / Taha Akgül

Yarışma: Kadınlar 62kg Yarı Final / Serbest 125kg Yarı Final

MODERN PENTATLON

Saat: 14.40

Sporcu: Buğra Ünal

Yarışma: Binicilik / Eskrim Bonus Turu / 200m Serbest Yüzme / Atıcılık & Koşu Yarı Final

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