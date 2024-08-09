OLİMPİYAT PROGRAMI 9 AĞUSTOS | Paris 2024 Türkiye Olimpiyat programı

OLİMPİYAT PROGRAMI 9 AĞUSTOS | Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda heyecan, 9 Ağustos Cuma günü yüzme, boks, güreş gibi alanlardaki yarışlarla devam edecek. Google'ın her gün için ayrı Doodle hazırladığı bilinirken Paris 2024 için bugünkü Doodle'ın teması ise Break Dans oldu. İşte 9 Ağustos Paris 2024 Olimpiyat programı...
Google'ın 9 Ağustos tarihli Doodle'ı
PARİS 2024 TÜRKİYE OLİMPİYAT PROGRAMI 9 AĞUSTOS
AÇIK SU YÜZME
Saat: 08:30
Sporcu: Emir Batur Albayrak
Yarışma: 10km Açık Su Yüzme - Kuzey
BOKS
Saat: 22.47
Sporcu: Buse Naz Çakıroğlu (50 kg)
GÜREŞ
Saat: 12.21 / 21.35
Sporcu: Nesrin Baş / Taha Akgül
Yarışma: Kadınlar 62kg Yarı Final / Serbest 125kg Yarı Final
MODERN PENTATLON
Saat: 14.40
Sporcu: Buğra Ünal
Yarışma: Binicilik / Eskrim Bonus Turu / 200m Serbest Yüzme / Atıcılık & Koşu Yarı Final