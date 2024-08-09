Milli güreşçimiz Taha Akgül yarı finale çıktı | Paris 2024 Olimpiyatları

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçimiz Taha Akgül, serbest stil 125 kg çeyrek finalinde Macaristan'dan Daniel Ligeti'yi 8-0 yenerek yarı finale yükseldi. Taha Akgül, 19.15'te başlayacak akşam seansının 3. maçında Amir Hossein Zare ile finale çıkabilmek için karşılaşacak.
🇹🇷TAHA AKGÜL YARI FİNALDE! 🤼♀️ Milli güreşçi, #Paris2024 erkekler serbest stil 125 kg çeyrek finalinde Macar rakibi Daniel Ligeti'yi 8-0 mağlup etti. Tebrikler Taha! 👏 pic.twitter.com/91emXlmdq9— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) August 9, 2024