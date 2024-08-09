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Milli güreşçimiz Taha Akgül yarı finale çıktı | Paris 2024 Olimpiyatları

Son dakika haberleri... Milli güreşçimiz, serbest stil 125 kg çeyrek finalinde Daniel Ligeti'yi mağlup ederek yarı finale çıkma başarısı gösterdi. İşte ayrıntılar...

Paris 2024 Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2024 Cuma 13:57 Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2024 Cuma 14:05
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Milli güreşçimiz Taha Akgül yarı finale çıktı | Paris 2024 Olimpiyatları

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçimiz Taha Akgül, serbest stil 125 kg çeyrek finalinde Macaristan'dan Daniel Ligeti'yi 8-0 yenerek yarı finale yükseldi. Taha Akgül, 19.15'te başlayacak akşam seansının 3. maçında Amir Hossein Zare ile finale çıkabilmek için karşılaşacak.

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