Brezilya 2-3 ABD (Maç sonucu ÖZET) | ABD, Paris 2024'te finalde!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yarı finalinde Brezilya ile ABD karşı karşıya geldi. 23-25, 25-18, 15-25, 25-24 ile skorun 2-2'ye gelmesi sonrası ABD, Brezilya'yı karar setinde 15-11 mağlup ederek adını finale yazdırmayı başardı.

South Paris Arena 6'da oynanan ve saat 17.00'de başlayan mücadelenin ilk setini 25-23 kazanan ABD'ye ikinci sette Brezilya 25-18'le karşılık verdi.

ABD, 3. seti 25-15 alarak 2-1 öne geçse de Brezilya, 25-23 ile maçı karar setine taşıdı.

Karar setinde rakibine 15-11 üstünlük kuran ABD maçı 3-2 kazanarak Paris 2024'te finale yükseldi.