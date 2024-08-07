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BUSE NAZ ÇAKIROĞLU FİNAL MAÇI NE ZAMAN? | Busenaz Çakıroğlu final maçı detayları

Paris 2024 Olimpiyatları'nda final heyecanı başladı. Milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar 50 kilo yarı final maçında Filipinli rakibini mağlup ederek Paris Olimpiyat Oyunları'nda finale yükselmeyi başardı. Final maçında Çinli Yu Wu ile karşı karşıya gelecek olan Buse Naz Çakıroğlu'nun final maçı detayları merak ediliyor. Peki Buse Naz Çakıroğlu final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Paris 2024 Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2024 Çarşamba 09:06
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BUSE NAZ ÇAKIROĞLU FİNAL MAÇI NE ZAMAN? | Busenaz Çakıroğlu final maçı detayları

Milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, Paris 2024'te milletimize final heyecanı yaşatıyor. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks branşı kadınlar 50 kiloda yarı final müsabakalarında milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Filipinli Aira Villegas'la karşı karşıya geldi. İlk raundu ve ikinci raundu 5-0 kazanarak rakibi karşısında üstünlüğü yakalayan Buse Naz Çakıroğlu, son raunda da 5-0'lık üstünlük elde etti. Toplam skorda rakibini 5-0'la geçen Çakıroğlu, finale yükseldi. Peki Buse Naz Çakıroğlu final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Busenaz Çakıroğlu, final maçında Çinli rakibi Yu Wu ile kozlarını paylaşacak. Roland-Garros'taki altın madalya kazandıracak final müsabakası 9 Ağustos Cuma günü TSİ 22.47'de oynanacak.

BUSE NAZ'IN RAKİBİ YU WU KİMDİR?

13 Ocak 1995 doğumlu Çinli boksör, 29 yaşındadır. Yu Wu, 2023 AIBA Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

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