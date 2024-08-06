Yıkalım Çin Seddi'ni

Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın çeyrek finalinde bugün Çin ile karşı karşıya gelecek. Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 10.00'da başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak. Organizasyonda C Grubu'nda 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alan milliler, grup ikincisi olarak çeyrek finalde mücadele etmeye hak kazandı. Oyunlarda ilk madalyasını kazanmayı hedefleyen ay-yıldızlılar, Çin'i elemesi durumunda İtalya-Sırbistan eşleşmesinin galibiyle yarı finalde mücadele edecek.

OTORİTELERİN FAVORİSİ ÇİN

PARIS Olimpiyatları'nda aldığı sonuçlarla dikkat çeken Çin, A Grubu'nda ABD, Sırbistan ve Fransa gibi takımlarla mücadele etti. Çin oynadığı üç karşılaşmanın tamamını kazanırken toplam 9 set kazanırken rakiplerine 3 set verdi. Filenin Sultanları'nın Koçu Santarelli, Çin otoriteler tarafından favori gösteriliyor. Çok güçlü bir rakip olduğunu İtalya maçında yaptığımız basit hataları yapmamalıyız. Oyuncularıma güveniyorum" dedi. Çin'in olimpiyatlarda 3 altın, 1 gümüş, 2 bronz madalyası bulunuyor.