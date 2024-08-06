Yasmani ve Berke üzdü

Olimpiyat Oyunları'nda 400 metre engelli elemelerinde repesaja kalan Milli atletler Yasmani Copello, 50.72'lik derecesiyle serisini 8'inci, Berke Akçam da 49.48'lik derecesiyle serisini 5'inci tamamladı. Yarı finale kalan 18 sporcu arasına giremeyen iki milli atlet, bugün TSİ 12.20'de yarı finalde yer alabilmek için repesaj mücadelesine çıkacak.

ALİCE D'AMATO ALTIN ALDI

Fransa'nın başkenti Paris'teki Bercy Arena'da artistik cimnastik kadınlar denge aleti finalleri yapıldı. İtalyan Alice D'amato 14.366 puanla altın madalyaya uzanırken, Çinli Yaqin Zhou 14.100 puanla gümüş, bir diğer İtalyan Manila Esposito 14.000 puanla bronz madalya kazandı. ABD'li Simone Biles 5'inci, Brezilyalı Rebeca Andrade ise 4'üncü oldu.

KİRLİLİĞE DİKKAT

Parıs 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden Portekiz Triatlon Takımı sporcusu Vasco Vilaca, Sen Nehri'nde gerçekleştirilen yarışın ardından kirliliğe dikkati çekerek, "Asıl problem suyun ne kadar berrak olduğu değil. Suda bakteriler var ve siz bunu görmüyorsunuz" ifadelerini kullandı.