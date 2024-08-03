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Busenaz yarı final aşkına

Boksta son olimpiyat şampiyonu sporcumuz 66 kiloda Busenaz Sürmeneli, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finalde bugün Taylandlı Janjaem Suwannapheng'le karşılaşacak.

Paris 2024 Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2024 Cumartesi 06:50
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Busenaz yarı final aşkına

Boksta son olimpiyat şampiyonu sporcumuz 66 kiloda Busenaz Sürmeneli, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finalde bugün Taylandlı Janjaem Suwannapheng'le karşılaşacak. Milli boksör Busenaz Sürmeneli çeyrek finalde eşleştiği Taylandlı Janjaem Suwannapheng'i, cinsiyet tartışmalarıyla gündeme gelen Khelif de Macar Anna Luca Hamori'yi elemesi halinde yarı finalde eşleşeceğiz.

İTİRAZ ETTİK KABUL EDİLMEDİ

Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, cinsiyet tartışmaları yapılan Cezayirli Khelif için A Spor'a konuştu. Gözgeç, "2022 ve 2023 Dünya Şampiyonası'nda kadınlarda yarışma kriterlerini karşılamadığına karar verildi. İtiraz ettik, insan haklarından yola çıkılarak reddedildi" dedi.

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