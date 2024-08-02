Şevval İlayda Tarhan ve Şimal Yılmaz veda etti! | Paris 2024 Olimpiyat Oyunları

Atıcılık branşı kadınlar 25 metre havalı tabanca kategorisinde Şevval İlayda Tarhan ve Şimal Yılmaz finale kalamadı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda atıcılık branşı kadınlar 25 metre havalı tabanca kategorisinde eleme mücadeleleri yapıldı.

Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonda, milli sporculardan Şevval İlayda Tarhan 579 puanla 21'inci, Şimal Yılmaz ise 574 puanla 28'inci oldu. Her iki milli sporcu da final etabına kalamadı.

İlk 8 sporcunun finale yükseldiği eleme yarışlarında ilk sırayı 592 puan toplayan Macar sporcu Veronika Major aldı.