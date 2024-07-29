Haberler Paris 2024 Milli yüzücü Kuzey Tunçelli yarı finale kalamadı! | PARİS 2024

Milli yüzücü Kuzey Tunçelli yarı finale kalamadı! | PARİS 2024

Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın 800 metre serbest stil elemelerinde yarı finale kalamadı. | Son dakika spor haberleri

Paris 2024 Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2024 Pazartesi 16:15
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Milli yüzücü Kuzey Tunçelli yarı finale kalamadı! | PARİS 2024

Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın 800 metre serbest stil elemelerinde yarı finale kalamadı.

Paris'teki La Defense Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda, erkekler 800 metre serbest stil elemeleri yapıldı.

Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, serisinde 7.47.29'luk derecesiyle Türkiye rekoru kırarak 2'nci oldu. Genel sıralamadı 11'inci sırada yer alan Kuzey, yarı finalde yarışma hakkı elde edemedi.

16 yaşındaki Kuzey Tunçelli, 3 Ağustos Cumartesi günü 1500 metre serbest stil elemelerinde mücadele verecek.

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