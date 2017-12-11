Osmanlıspor'da kupa hazırlıkları başladı
Süper Lig'in 15. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 yenen Osmanlıspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Evkur Yeni Malatyaspor ile 13 Aralık Çarşamba günü oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına başladı.
Batıkent Tesisleri'nde teknik direktör İrfan Buz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Aytemiz Alanyaspor'a karşı uzun süre forma giyen futbolcular, yenilenme çalışması yaptı.
İdmana ısınma koşusuyla başlayan diğer oyuncular ise 5'e 2 top kapma oyununun ardından pas çalışmasına geçti. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi. Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi ısınma bölümünde sakatlanan ve tedavisine başlanan kaleci Hakan Arıkan, idmanda yer almadı. Başkent ekibi, yarın gerçekleştireceği antrenmanın ardından Malatya'ya gidecek. Osmanlıspor, Ankara'da oynanan ilk maçı 3-1 kazanmıştı.
- 11 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:01
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İşte Beşiktaş'ın son 16'daki rakibi
Toplam 31
Yorum
giallorosso Almanyadan alacağı sonuç turu belirler eğer 2 fark yemesin beşiktaş istanbulda tur atlar. keşke madrid yada PSG çıksaydı artık bundan sonra
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Beşiktaş, gol yollarında geriledi
Toplam 4
Yorum
Hakan 2234 Beşiktaş bu turu geçerse gitsin uefa ya dilekçe versin direk final oynasın çeyrek yarı final uğraşmasın :)
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Alper Potuk’un durumu belirsiz
Toplam 3
Yorum
Şahinim diyor ki Alper topu dürtüyor,fenerde oynayan 18 e gelince mermi gibi şut atmalı atamazsa antraman sonu ek çalışma yapmalı , yoksa ne işin var 18 de
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