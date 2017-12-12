Osmanlıspor'da moraller yerine geldi

Teknik direktör İrfan Buz yönetiminde iç sahada aldığı galibiyetlerle küme düşme hattından çıkan Osmanlıspor'da yüzler gülüyor.

Başkent ekibinin kaptanı Numan Çürüksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Futbolda kazanınca keyifler yerinde olur. Biz de bunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Teknik direktör değişikliğinin ardından iç sahada uzun süren galibiyet hasretine son verip çıkışa geçtiklerini belirten 33 yaşındaki stoper, şöyle devam etti:

"İçerideki maçlara iyi konsantre oluyoruz. Büyük takımlarla da oynadığımızda sahamızda kaybetmiyoruz. Bildiğiniz gibi Fenerbahçe maçıyla da bunu sağladık. Umarım bu şekilde devam ederiz. Takımda arkadaşlık ortamı da gayet iyi, birbirimizle problemimiz yok."

"TÜRKİYE KUPASI'NI HEDEFLEYEBİLİRİZ"

Numan Çürüksu, ligde daha rahat bir pozisyon elde etmeleri durumunda Ziraat Türkiye Kupası'nı hedefleyebileceklerini söyledi.

Kupanın 5. turunda Evkur Yeni Malatyaspor ile oynadıkları ilk maçı 3-1 kazandıklarını hatırlatan tecrübeli savunma oyuncusu, "Rövanşa avantajlı bir skorla çıkacağız. Rakibimizi yenip dönmeyi düşünüyoruz. Tecrübeli, Avrupa kariyeri olan bir takımız. Şu an öncelikli hedefimiz ligde kalmak. Ligde biraz daha rahat duruma geçtikten sonra kupayı hedefleyebiliriz. Takımımızın da öz güveni yükseldikten sonra her şey olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

"BEŞİKTAŞ'TAN ÇEKİNMİYORUZ"

Numan, Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda karşılaşacakları Beşiktaş'tan da çekinmediklerini ifade etti.

Cezası nedeniyle Beşiktaş'a karşı görev yapamayacak Numan, dış sahada bu sezon sadece bir puan aldıklarının hatırlatılması üzerine, "Futbol bu, bir yerde kırılacaktır. Böyle gitmeyecektir." yorumunu yaptı.

Beşiktaş'ın, Kayserispor ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmayı izlediklerini anlatan Numan, şunları kaydetti:

"Beşiktaş, puan alınmayacak bir takım değil. Tabii ki futbol, üç sonuç da olabilir. Bizim hedeflerimiz var, bunu bir an önce yerine getirmeliyiz. Ligdeki konumumuz itibarıyla rakiplerimizin isminin bir anlamı kalmıyor. Bu onları küçümsemek değil, aksine hepsi çok kıymetli takımlar. Ligde her puan çok kıymetli. (Beşiktaş maçı) Bizim çekinecek bir şeyimiz yok. Bildiğimiz bir atmosfer. Herkes etkilenebilir ama kısa sürede atlatıp, maça adapte olacağımızı düşünüyorum."