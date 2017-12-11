 3 penaltıyla şov – Fotomaç – 11 Aralık 2017 ;
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    11 Aralık 2017, Pazartesi
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    3 penaltıyla şov

    3 penaltıyla şov

    Osmanlıspor, sahalarda ender görülen bir şekilde ilk yarım saatte kazandığı 3 penaltıyla Alanyaspor’u eli boş gönderdi

    OsmanlI-Alanya maçı uzun süre hafızalardan silinmeyecek enteresan bir karşılaşmaya sahne oldu. Ateş hattından uzaklaşmak isteyen mor-sarılılar, son iki maçını kaybeden ve kötü gidişata son vermek amacındaki Alanyaspor karşısında ilk yarım saatte sonuca gitti. Ama ilginçtir; mücadeleyi 3-0 kazanan İrfan Buz'un öğrencileri, golleri ender görülen bir şekilde penaltıdan ağlarla buluşturdu.

    1 KORNER, 3 PENALTI
    BİR sokak futbolu klişesi olan '3 korner, 1 penaltı' sözü, Osmanlı maçında tam tersi bir şekilde meydana geldi. Başkent ekibi, 13'te Cikalleshi, 20'de Musa ve 28'de Serdar'la penaltıları filelere gönderirken, ilk yarım saatte bir kez de köşe gönderine gitti. İkinci yarıda da skor üstünlüğünü korumayı başaran Osmanlı, Alanya'yı 3 penaltı golüyle yenerek rahat bir nefes aldı.

    6.5 YIL SONRA BİR REKOR
    OSMANLI, 6.5 yıl sonra bir maçta 3 penaltı kazanan ilk takım oldu. En son 15 Mayıs 2011'de F.Bahçe, Ankaragücü'ne 3 penaltı kullanmıştı. Ligde bir maçta en çok penaltı rekoru ise F.Bahçe'ye ait. Sarı-Lacivertliler 1986-87'de Eskişehir'i 4-1 yenerken 4 golü de penaltıdan atmıştı.

    Buz'la evinde namağlup
    Alanyaspor'u evinde 3-0'la deviren Osmanlı, Teknik Direktör İrfan Buz'la sahasında kaybetmiyor. Bülent Uygun döneminde 5 maçta 1 puan alabilen mor-sarılılar, yerine gelen başarılı çalıştırıcıyla iç sahada 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik almayı başardı.

    '3 penaltı olabilir, bu sezon hiç almadık'
    Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, 3 penaltılı zafer sonrasında, ligde 1 puandan buralara geldiklerinin altını çizdi. Buz, "Özellikle içerideki serimizi devam ettirmek istedik. 3 tane penaltı olabilir, bu sezon hiç penaltı almadık ama hepsi de net" değerlendirmesini yaptı. Süper Lig'de üst üste 3. kez kaybeden Alanyaspor'da Teknik Direktör Safet Susic ise, "3-0'dan sonra oyun bitti" dedi.
    1. 11 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:41
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