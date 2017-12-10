 Başkentte "Buz" farkı – Fotomaç – 10 Aralık 2017 ;
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    10 Aralık 2017, Pazar
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    Başkentte "Buz" farkı

    Başkentte "Buz" farkı

    Osmanlıspor, teknik direktör İrfan Buz yönetiminde sahasında mağlubiyet yüzü görmedi.

    İrfan Buz idaresinde Osmanlı Stadı'nda 5 lig maçına çıkan mor-sarılı ekip, sahadan 4 galibiyet ve bir beraberlikle ayrılarak hanesine 13 puan yazdırdı.

    Sahasında Kasımpaşa ve Kardemir Karabükspor'u 3-0, Gençlerbirliği'ni de 2-0 yenen başkent ekibi, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.

    Süper Lig'in 15. haftasında bugün Ankara'da yapılan maçta Aytemiz Alanyaspor'u penaltılardan bulduğu gollerle 3-0 mağlup eden mor-sarılı ekip, evindeki iyi performansını sürdürdü.

    Osmanlıspor, sezona başladığı Bülent Uygun ile çıktığı 3 iç saha maçını da kaybetmişti. Uygun yönetiminde Galatasaray'a 3-1, Göztepe'ye 2-0, Demir Grup Sivasspor'a 4-2 yenilen başkent temsilcisinde, 6. haftadaki Antalyaspor maçı öncesi İrfan Buz göreve getirilmişti.

    Ligde 14 puanı bulunan Osmanlıspor, dış sahada ise sadece bir puan alabildi. Kayserispor ile 3. haftada deplasmanda 2-2 berabere kalan mor-sarılar, dış sahada oynadığı diğer 6 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı.

    1. 10 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 16:52
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