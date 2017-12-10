Başkentte "Buz" farkı
Osmanlıspor, teknik direktör İrfan Buz yönetiminde sahasında mağlubiyet yüzü görmedi.
İrfan Buz idaresinde Osmanlı Stadı'nda 5 lig maçına çıkan mor-sarılı ekip, sahadan 4 galibiyet ve bir beraberlikle ayrılarak hanesine 13 puan yazdırdı.
Sahasında Kasımpaşa ve Kardemir Karabükspor'u 3-0, Gençlerbirliği'ni de 2-0 yenen başkent ekibi, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.
Süper Lig'in 15. haftasında bugün Ankara'da yapılan maçta Aytemiz Alanyaspor'u penaltılardan bulduğu gollerle 3-0 mağlup eden mor-sarılı ekip, evindeki iyi performansını sürdürdü.
Osmanlıspor, sezona başladığı Bülent Uygun ile çıktığı 3 iç saha maçını da kaybetmişti. Uygun yönetiminde Galatasaray'a 3-1, Göztepe'ye 2-0, Demir Grup Sivasspor'a 4-2 yenilen başkent temsilcisinde, 6. haftadaki Antalyaspor maçı öncesi İrfan Buz göreve getirilmişti.
Ligde 14 puanı bulunan Osmanlıspor, dış sahada ise sadece bir puan alabildi. Kayserispor ile 3. haftada deplasmanda 2-2 berabere kalan mor-sarılar, dış sahada oynadığı diğer 6 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı.
- 10 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 16:52
-
"Gomis özür diledi"
Toplam 2
Yorum
aferin Hangi hareketten inanılmaz canın yandı? Türkiyenin gözünün içine baka baka bende karakter sıfır diyorsun.
-
Gomis'ten Mustafa Yumlu'ya imaj sözleri
Toplam 4
Yorum
10 maç ceza yolda Gomisi attırmak için Okan Yumluyu görevlendirmiş. Utanılacak birşey varsa oda Okanla Emredir. Kindar Okanın sinsi planı terse tepecek.
-
Şener sağ şeritte Isla’yı taca attı
Toplam 1
Yorum
taraftar aslında sener sag kanat ıslada sol kanat oynasa yonetım sol kanat almasına gerek yok hoca bır denese pisman olmaz sol kanat yerıne forvet al
Başkentte "Buz" farkı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.