İrfan Buz idaresinde Osmanlı Stadı'nda 5 lig maçına çıkan mor-sarılı ekip, sahadan 4 galibiyet ve bir beraberlikle ayrılarak hanesine 13 puan yazdırdı.

Sahasında Kasımpaşa ve Kardemir Karabükspor'u 3-0, Gençlerbirliği'ni de 2-0 yenen başkent ekibi, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'in 15. haftasında bugün Ankara'da yapılan maçta Aytemiz Alanyaspor'u penaltılardan bulduğu gollerle 3-0 mağlup eden mor-sarılı ekip, evindeki iyi performansını sürdürdü.

Osmanlıspor, sezona başladığı Bülent Uygun ile çıktığı 3 iç saha maçını da kaybetmişti. Uygun yönetiminde Galatasaray'a 3-1, Göztepe'ye 2-0, Demir Grup Sivasspor'a 4-2 yenilen başkent temsilcisinde, 6. haftadaki Antalyaspor maçı öncesi İrfan Buz göreve getirilmişti.

Ligde 14 puanı bulunan Osmanlıspor, dış sahada ise sadece bir puan alabildi. Kayserispor ile 3. haftada deplasmanda 2-2 berabere kalan mor-sarılar, dış sahada oynadığı diğer 6 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı.