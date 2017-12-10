3 penaltı 3 gol! Osmanlıspor evinde kazandı

İkinci yarı Alanyaspor baskılı bir oyun oynadı ve pozisyonlar buldu ama skoru değiştiremedi.

Bu sonuçla Osmanlıspor puanını 14 yaptı ve 14. sıraya yükseldi. Alanyaspor ise 17 puanla 12. sırada kaldı.



MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada sağdan ceza sahasına giren Serdar Gürler, son çizgiye indikten sonra topu Cikalleshi'ye çıkardı. Cikalleshi ağır kalınca, Aytemiz Alanyaspor savunması araya girdi.

12. dakikada Taha Yalçıner'in müdahalesiyle Musa Çağıran'ın ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda hakem Mete Kalkavan beyaz noktayı gösterdi. 13. dakikada penaltıyı gole çeviren Cikalleshi, Osmanlıspor'u 1-0 öne geçirdi.

19. dakikada hakem Mete Kalkavan, Nsakala'nın topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle Osmanlıspor lehine bir kez daha penaltı kararı verdi. 20. dakikada Musa Çağıran'ın kullandığı penaltı atışında top ve kaleci ayrı köşelere gitti: 2-0

27. dakikada Osmanlıspor, üçüncü kez penaltı kazandı. Tzavellas ile girdiği ikili mücadelede yerde kalan Serdar Gürler, 28. dakikada penaltıdan kaydettiği golle farkı üçe çıkardı: 3-0

Osmanlıspor soyunma odasına 3-0 önde gitti.

Öte yandan, maça ilk 11'de başlayacağı açıklanan Osmanlıspor'un kalecisi Hakan Arıkan, ısınma esnasında sakatlandı. Hakan kadrodan çıkarılırken, Karcemarskas 11'de görev yaptı.

İki takım futbolcuları, karşılaşma öncesi sahaya "Kudüs kırmızı çizgimizdir" yazılı pankartla çıktı.



49. dakikada Emre Akbaba'nın sağdan ortasında ceza sahasında iyi yükselen Yusuf Serdar Çoban'ın kafa vuruşunda kaleci Karcemarskas, sağına gelen topu güçlükle kornere çeldi.

53. dakikada sağdan ceza sahasına giren Serdar Gürler, topu içeriye çevirdi. Regattin'in vuruşunda kale direğine çarpan topu kaleci Haydar Yılmaz kontrol etti.

61. dakikada bu kez sol kanattan gelişen Osmanlıspor atağında Serdar Gürler, ceza sahasına girdikten sonra pasını Cikalleshi'ye verdi. Arnavut futbolcunun müsait pozisyonda yaptığı sert vuruşta top kaleci Haydar'dan döndü.

66. dakikada Aytemiz Alanyaspor gole yaklaştı. Emre Akbaba'nın pasında penaltı noktasında topla buluşan Efecan Karaca'nın yerden şutunda, kaleci Karcemarskas meşin yuvarlağı kornere çelerek gole izin vermedi.

73. dakikada Pinto'nun ceza yayı civarından yaptığı vuruşta top sağ kale direğinin hemen yanından dışarı gitti.

78. dakikada Lungu'nun ara pasında ceza sahası sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Emre Akbaba'nın şutunda Karcemarskas, topu kornere gönderdi.

84. dakikada Emre Akbaba'nın ceza alanı dışından yaptığı sert vuruşta savunmaya çarpan top Yusuf Serdar Çoban'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun yakın mesafeden şutunda, ikinci yarıda kurtarışlarıyla öne çıkan Karcemarskas yine gol şansı tanımadı.

87. dakikada Aytemiz Alanyaspor'un kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazandığı serbest vuruşta topun başına Tzavellas geçti. Yunan futbolcunun sert şutunda Osmanlıspor'un Litvanyalı kalecisi topu kornere çeldi.

Karşılaşma, Osmanlıspor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.



Öte yandan ligin geride kalan 14 haftalık bölümünde sadece Osmanlıspor lehine penaltı kararı çıkmamıştı. Başkent ekibi, Aytemiz Alanyaspor karşısında kullandığı üç penaltıyı da gole çevirmeyi başardı.





Stat: Osmanlı

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar

Osmanlıspor: Karcemarskas, Vrsajevic, Numan Çürüksu, Maxsö, Pinto, Lawal (Dk. 79 Payam), Musa Çağıran, Serdar Gürler, Özer Hurmacı (Dk. 70 Luiz Carlos), Regattin, Cikalleshi (Dk. 63 Doukara)

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Gassama, Fofana, Tzavellas, Nsakala, Sackey, Taha Yalçıner (Dk. 46 Yusuf Serdar Çoban), Cenk Ahmet Alkılıç, Emre Nefiz (Dk. 46 Lungu), Efecan Karaca, Emre Akbaba

Goller: Dk. 13 Cikalleshi (Penaltıdan), Dk. 20 Musa Çağıran (Penaltıdan), Dk. 28 Serdar Gürler (Penaltıdan) (Osmanlıspor)

Sarı kartlar: Dk. 23 Emre Nefiz, Dk. 57 Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 41 Özer Hurmacı, Dk. 62 Numan Çürüksu, Dk. 76 Doukara (Osmanlıspor)