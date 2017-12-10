Osmanlıspor hırslı

LİGDE bugün Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak olan Osmanlıspor'da tek hedef 3 puan. Başkent ekibi teknik direktör İrfan Buz yönetiminde evindeki 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Buz "Alt sıralardan kurtulmak için bu maçı kazanmalıyız" dedi.