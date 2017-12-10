 Osmanlıspor hırslı – Fotomaç – 10 Aralık 2017 ;
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    10 Aralık 2017, Pazar
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    Osmanlıspor hırslı

    Osmanlıspor hırslı
    LİGDE bugün Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak olan Osmanlıspor'da tek hedef 3 puan. Başkent ekibi teknik direktör İrfan Buz yönetiminde evindeki 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Buz "Alt sıralardan kurtulmak için bu maçı kazanmalıyız" dedi.
    1. 10 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:38
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