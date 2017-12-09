Osmanlı’nın en önemli kozu sahası

OSMANLI Teknik Direktörü İrfan Buz, geldiği günden beri iç sahada yakaladıkları 3 galibiyet, 1 beraberlikle yenilmezlik serisini yarın Alanya karşısında da sürdürmek istediklerini vurguladı. Buz, "Önemli bir rakibe karşı oynuyoruz ancak evimizdeki serimizi devam ettirmek istiyoruz. Sahamızda 3 puan almak istiyoruz" dedi