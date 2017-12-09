 Osmanlı’nın en önemli kozu sahası – Fotomaç – 09 Aralık 2017 ;
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    09 Aralık 2017, Cumartesi
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    Osmanlı’nın en önemli kozu sahası

    Osmanlı’nın en önemli kozu sahası
    OSMANLI Teknik Direktörü İrfan Buz, geldiği günden beri iç sahada yakaladıkları 3 galibiyet, 1 beraberlikle yenilmezlik serisini yarın Alanya karşısında da sürdürmek istediklerini vurguladı. Buz, "Önemli bir rakibe karşı oynuyoruz ancak evimizdeki serimizi devam ettirmek istiyoruz. Sahamızda 3 puan almak istiyoruz" dedi
    1. 09 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:21
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