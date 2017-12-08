Osmanlıspor'da hedef seriyi sürdürmek

İrfan Buz, yaptığı açıklamada, ligin ilk yarısında sona yaklaştıklarını belirterek, 10 Aralık Pazar günü karşılaşacakları Aytemiz Alanyaspor maçından 3 puanla ayrılmak istediklerini vurguladı.

Buz, "Önemli bir rakibe karşı oynuyoruz ancak sahamızdaki serimizi devam ettirmek istiyoruz. Sahamızda 3 puan almak istiyoruz ve ona göre hazırlanıyoruz." dedi.

Osmanlıspor'da göreve geldiği günden bu yana genel anlamda futbolcuların geliştiğini dile getiren Buz, "Evimizdeki oyunumuzu deplasmanlara da yansıtmaya çalışacağız. Sahamızda skor anlamında iyi sonuçlar alıyoruz. Çok önemli bir Aytemiz Alanyaspor maçına çıkıyoruz. İyi hazırlandık, kazanmak istiyoruz, hedefimiz 3 puan." değerlendirmesini yaptı.

Futbolcularına inandığını ifade eden İrfan Buz, şöyle konuştu:

"Fiziksel ve organizasyon anlamında farklı bir Osmanlıspor olduğunu düşünüyorum. Sahaya bunu da yansıtabiliyoruz. Zaman zaman bireysel hatalarımız oluyor, eksiklerimiz var. Bizi pozitif kılan, küme düşme hattının üstünde kaldık."

Sezonun ilk yarısını düşme hattının üzerinde bitirmeyi hedeflediklerini anlatan Buz, "Müsabakalar oynanmadan sonuç alınamıyor. Kafamızda 'İlk yarıyı şu puanda bitireceğiz.' diye bir hedefimiz var ama oynanmadan olmuyor. İlk hedef Aytemiz Alanyaspor maçı. Sonra devam edeceğiz. Müsabaka müsabaka gidilmesi gerekiyor. Önemli olan bizim gelişmemiz." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de 15. haftaya 11 puan ve averajla 15. sırada giren Osmanlıspor, Bülent Uygun'un yerine göreve getirilen İrfan Buz yönetiminde evinde oynadığı 4'ü Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere 6 resmi maçtan 5'ini kazandı, birinde berabere kaldı, mağlubiyet yüzü görmedi.

- REGATTİN: "DAHA İYİ YERLERE GELMEYE GAYRET EDECEĞİZ"

Osmanlıspor'un Fas asıllı Fransız futbolcusu Adrien Regattin de Aytemiz Alanyaspor ile çok önemli bir maç oynayacaklarını söyledi.

Ligde geçen hafta Medipol Başakşehir maçından yenilgiyle ayrılmalarına rağmen küme düşme hattından çıktıklarını hatırlatan Regattin, "Aytemiz Alanyaspor maçı önümüzü açacak çok önemli bir karşılaşma. Biz buraya tekrar geri dönmek istemiyoruz. O çizgiden çıktık ama 3 puan bize dinamik bir hava katacak." şeklinde görüşlerini aktardı.

Regattin, şunları kaydetti:

"Tüm kalbimizle alt sıralardan kurtulmak istiyoruz ve bunun için her şeyi yapacağız. Bunu da ilk olarak bu maçta göstereceğiz. Çok önemli bir maç. Daha iyi yerlere gelmeye gayret edeceğiz. Osmanlıspor küme düşmez. İyi bir takımımız var, biz bir aileyiz. Herkese de ispatlayacağız. Şu anda olduğumuz yerden daha iyisine layığız."

Ligin ilk yarısında kalan 3 maçı da değerlendiren Fransız futbolcu, "Her şeyden önce sahamızdaki iki maçımızı kazanmamız gerekiyor. Neden Beşiktaş'a karşı da iyi bir sonuç olmasın. Bu 3 maçı ve devre arasını düşünmeden önce Aytemiz Alanyaspor maçı var." diye konuştu.