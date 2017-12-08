 3 oyuncu için alarm – Fotomaç – 08 Aralık 2017 ;
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    08 Aralık 2017, Cuma
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    3 oyuncu için alarm

    3 oyuncu için alarm
    OSMANLI'da Pazar günü oynanacak kritik Alanya maçı öncesi sakatlığı bulunan futbolcular için yoğun bir mesai harcanıyor. Dünkü antrenmana sakatlığı devam eden Josue, Aminu Umar ve Tugay katılmazken, bu futbolcuların durumlarının maç günü belli olacağı öğrenildi.
    1. 08 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:06
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