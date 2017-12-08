3 oyuncu için alarm

OSMANLI'da Pazar günü oynanacak kritik Alanya maçı öncesi sakatlığı bulunan futbolcular için yoğun bir mesai harcanıyor. Dünkü antrenmana sakatlığı devam eden Josue, Aminu Umar ve Tugay katılmazken, bu futbolcuların durumlarının maç günü belli olacağı öğrenildi.