Osmanlıspor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları
Osmanlıspor, Süper Lig'in 15. haftasında 10 Aralık Pazar günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Batıkent Tesisleri'nde, teknik direktör İrfan Buz yönetimindeki idman 1,5 saat sürdü. Başkent ekibinde futbolcular idmana ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra ortada top kapmaca oynayan oyuncular pas organizasyonuyla antrenmana devam etti. Çalışma, yarım sahada yapılan maçla tamamlandı.
Golcü oyuncular Sokol Cikalleshi, Souleyman Doukara ve Adrien Regattin ile Çek stoper Vaclav Prochazka, idmanın bitiminde uzaktan şut ve kanatlardan atılan ortalarla gol çalıştı.
Osmanlıspor'un Slovak stoperi Branislav Ninaj da çalışmanın bitiminde kondisyon antrenörüyle yaklaşık 30 dakika koştu.
Antrenmana sakatlıkları bulunan Josue, Aminu Umar ve Tugay Kacar katılmadı. Sakat futbolcuların durumunun maç günü belli olacağı öğrenildi.
Mor-sarılar, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına yarın devam edecek.
- Serdar Gürler baygınlık geçirdi
Osmanlıspor'un başarılı futbolcusu Serdar Gürler, antrenmanın son bölümünde yapılan maçta arkadaşıyla çarpışınca yerde kaldı.
Kısa süreli baygınlık geçiren Serdar, kendisine geldikten sonra takım arkadaşlarının da yardımıyla soyunma odasına gitti.
- 07 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:00
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Beşiktaş'a gün doğdu! Talisca...
Toplam 10
Yorum
BEŞİKTAŞ valla talisca ile anlaşırsa git der ocakta gelir ön protokol imzalar 2019 da tekrar beşiktaş forması giyer bedava 1 yıllık oyuncuya vermez !
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Vida'ya '2' kala!
Toplam 8
Yorum
BEŞİKTA o değilde dün gece mitrovic de iyidi be arkadaş takımda gariplik var bir anda herkes iyi performans göstermeye başladı yedeği bile
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Beşiktaş'ın yükselen değeri: Orkan Çınar
Toplam 6
Yorum
BEŞİKTAŞ Allah nazardan saklasın çok iyi bir oyuncu...
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