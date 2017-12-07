 Osmanlıspor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları – Fotomaç – 07 Aralık 2017 ;
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    07 Aralık 2017, Perşembe
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    'da Alanyaspor maçı hazırlıkları

    Osmanlıspor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları

    , Süper Lig'in 15. haftasında 10 Aralık Pazar günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Batıkent Tesisleri'nde, teknik direktör İrfan Buz yönetimindeki idman 1,5 saat sürdü. Başkent ekibinde futbolcular idmana ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra ortada top kapmaca oynayan oyuncular pas organizasyonuyla antrenmana devam etti. Çalışma, yarım sahada yapılan maçla tamamlandı.

    Golcü oyuncular Sokol Cikalleshi, Souleyman Doukara ve Adrien Regattin ile Çek stoper Vaclav Prochazka, idmanın bitiminde uzaktan şut ve kanatlardan atılan ortalarla gol çalıştı.

    'un Slovak stoperi Branislav Ninaj da çalışmanın bitiminde kondisyon antrenörüyle yaklaşık 30 dakika koştu.

    Antrenmana sakatlıkları bulunan Josue, Aminu Umar ve Tugay Kacar katılmadı. Sakat futbolcuların durumunun maç günü belli olacağı öğrenildi.

    Mor-sarılar, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına yarın devam edecek.

    - Serdar Gürler baygınlık geçirdi
    Osmanlıspor'un başarılı futbolcusu Serdar Gürler, antrenmanın son bölümünde yapılan maçta arkadaşıyla çarpışınca yerde kaldı.

    Kısa süreli baygınlık geçiren Serdar, kendisine geldikten sonra takım arkadaşlarının da yardımıyla soyunma odasına gitti.

    1. 07 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:00
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