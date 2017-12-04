Osmanlıspor, ilk kez düşme hattından çıktı
Osmanlıspor, Süper Lig'de bu sezon ilk kez küme düşme hattından kurtuldu.
Ligde 11 puanı bulunan başkent temsilcisi, 14. haftada Medipol Başakşehir'e deplasmanda 1-0 yenildi. Osmanlıspor ile aynı puana sahip Atiker Konyaspor da sahasında Bursaspor'a 3-0 mağlup oldu. Bu sonuçların ardından iki ekibin de genel averajları aynı olmasına rağmen Osmanlıspor, attığı gol sayısı fazla olduğu için Atiker Konyaspor'un önünde haftayı 15. sırada kapattı.
Başkent temsilcisi, böylece bu sezon ilk kez tehlikeli bölgenin dışında yer aldı. Öte yandan Osmanlıspor, 11 puanın 10'unu iç sahada topladı. Osmanlı Stadı'nda oynadığı son 4 lig maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan başkent temsilcisi, İrfan Buz yönetiminde evinde iyi bir performans yakaladı.
- 04 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:26
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Manisa daha çok zorladı
Toplam 11
Yorum
bjk smokie :) o değil de negredo Gsli futbolcuların içinden geçip gol attıyaaa :DD başka bişey demiyom :DD
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Kocaman'dan yeni kehanet
Toplam 12
Yorum
Perde Arkası Son iki sezondur kim şampiyon oldu? Fener en son ne zaman şampiyon oldu? Sadece laf söylemekle bu iş olmuyor. Biraz da destekli konuşmalı.
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Beşiktaş ve F.Bahçe Fransız forvet için kapışacak
Toplam 4
Yorum
o öyle değil nerden baksan 4tane attığı yüzde yüz gollük kilit pas var mücadelesi golü daha ne yapcak Cenk senin rüyalarını süsleyecek kadar küçük değil.
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