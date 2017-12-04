Deplasman fobisi bitmedi

OSMANLI Teknik Direktörü İrfan Buz şanssızlıktan yakındı. Deplasmanda sadece 1 beraberliklerinin olduğunu hatırlatan Buz, "Umar'ın pozisyonu gol olsaydı 1 puan alacaktık. İçeride kazanıyoruz ama deplasmanda bunu kıramadık. Trabzon maçında da 94. dakikada yenildik" dedi.