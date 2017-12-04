 Deplasman fobisi bitmedi – Fotomaç – 04 Aralık 2017 ;
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    04 Aralık 2017, Pazartesi
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    Deplasman fobisi bitmedi

    Deplasman fobisi bitmedi
    OSMANLI Teknik Direktörü İrfan Buz şanssızlıktan yakındı. Deplasmanda sadece 1 beraberliklerinin olduğunu hatırlatan Buz, "Umar'ın pozisyonu gol olsaydı 1 puan alacaktık. İçeride kazanıyoruz ama deplasmanda bunu kıramadık. Trabzon maçında da 94. dakikada yenildik" dedi.
    1. 04 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:08
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