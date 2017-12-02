Osmanlıspor, deplasmanda ilk peşinde
Osmanlıspor, Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenerek rövanş öncesi avantaj elde eden Osmanlıspor, Medipol Başakşehir maçına moralli çıkacak.
Teknik direktör İrfan Buz yönetiminde Osmanlı Stadı'nda oynadığı 4 lig maçından 3 galibiyet ve bir beraberlikle ayrılan mor-sarılı ekip, bu sezonki ilk deplasman galibiyetini elde etmeye çalışacak.
Haftaya 11 puan ve averajla 16. sırada giren Osmanlıspor, deplasmanda sadece bir puan alabildi. Başkent ekibi, 3. haftada Kayserispor ile 2-2 berabere kalmıştı.
Osmanlıspor'da sakatlığı tam olarak geçmeyen Portekizli sol bek Tiago Pinto'nun, Medipol Başakşehir'e karşı forma giymesi beklenmiyor.
3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.
- 02 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 10:57
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Sosa geri döndü!
Toplam 2
Yorum
tosunoglu BJK daki Sosa yı bize izlettir
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‘Saygı duyan-duyulan F.Bahçe’
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Yorum
murat başkan tüm fbliler seni bekliyor.yeniden eski günlerimize döneceğiz seninle.aziz başkanım artık böyle bir başkan adayımızda varken bırak
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‘Saygı duyan-duyulan F.Bahçe’
Toplam 3
Yorum
mehmet fenerbahçe taraftarları artık sabırsız ali koçun başkanlığını heyecanla bekliyor
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