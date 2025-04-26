CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler NBA Timberwolves Lakers'ı 116-104 yendi seride 2-1 öne geçti!

Timberwolves Lakers'ı 116-104 yendi seride 2-1 öne geçti!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Minnesota Timberwolves, konuk ettiği Los Angeles Lakers'ı 116-104 yenerek seride 2-1 öne geçti.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2025 Cumartesi 09:39
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Timberwolves Lakers'ı 116-104 yendi seride 2-1 öne geçti!

NBA'de play-off'lara 3 maçla devam edildi. Target Center'daki Batı Konferansı 1. tur üçüncü maçında Timberwolves, Lakers ile karşılaştı.

Jaden McDaniels'ın 30 sayı ve 5 ribaunt, Anthony Edwards'ın da 29 sayı, 8'er ribaunt ve asistle oynadığı mücadelede Timberwolves, rakibini 116-104 mağlup etti.

Konuk ekip Lakers'ın 40 yaşındaki tecrübeli yıldızı LeBron James 38 sayı kaydederek bir NBA play-off maçında 35'in üzerinde sayı atan en yaşlı oyuncu oldu.

Dört galibiyete ulaşan takımın tur atlayacağı serinin dördüncü maçı, yarın oynanacak.

Sonuçlar

Orlando Magic-Boston Celtics: 95-93 (1-2)

Milwaukee Bucks-Indiana Pacers: 117-101 (1-2)

Minnesota Timberwolves-Los Angeles Lakers: 116-104 (2-1)

Reklam - D&R
"Lig bittikten sonra umut vermeye başladı"
DİĞER
Can Borcu'nda aşk zorlu bir sınav!
İBB’ye ikinci dalga yolsuzluk operasyonu! Çok sayıda isim gözaltına alındı!
G.Saray'da Osimhen gelişmesi! 60 milyon Euro...
Transferde dev kapışma! Ezeli rakipler karşı karşıya
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Transferde dev kapışma! Ezeli rakipler karşı karşıya Transferde dev kapışma! Ezeli rakipler karşı karşıya 09:15
"Lig bittikten sonra umut vermeye başladı" "Lig bittikten sonra umut vermeye başladı" 08:52
Bugünkü maçlar 26 Nisan Cumartesi 2025 Bugünkü maçlar 26 Nisan Cumartesi 2025 08:33
Solskjaer: F.Bahçe maçı ile... Solskjaer: F.Bahçe maçı ile... 01:10
Dolmabahçe'de Immobile şov! Dolmabahçe'de Immobile şov! 01:10
Finalde rakip Barça! Finalde rakip Barça! 01:10
Daha Eski
Beşiktaş penaltı kazandı Beşiktaş penaltı kazandı 01:10
Atakaş Hatayspor küme düştü! Atakaş Hatayspor küme düştü! 01:10
G.Saray'dan scout transferi! G.Saray'dan scout transferi! 01:10
F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! 01:10
TFF açıkladı! Kupa finali o şehirde TFF açıkladı! Kupa finali o şehirde 01:10
Fırtına'nın gençleri finalde! Fırtına'nın gençleri finalde! 01:10