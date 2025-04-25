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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler NBA NBA'de Oklahoma City Thunder 29 sayıdan gelip Memphis Grizzlies'i devirdi

NBA'de Oklahoma City Thunder 29 sayıdan gelip Memphis Grizzlies'i devirdi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Oklahoma City Thunder 29 sayı geriden gelip Memphis Grizzlies'i 114-108 yenerek seride 3-0 öne geçti.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2025 Cuma 13:19
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NBA'de Oklahoma City Thunder 29 sayıdan gelip Memphis Grizzlies'i devirdi

NBA'de play-off'lara 3 maç ile devam edildi. Batı Konferansı 1. tur üçüncü maçında Thunder, deplasmanda Grizzlies ile karşı karşıya geldi. Konuk takım, ilk yarısını üstün tamamlayan ve bir ara farkı 29 sayıya kadar çıkartan rakibini 114-108 yenerek seride 3-0 öne geçmeyi başardı.

Memphis Grizzlies'te Ja Morant yaşadığı sakatlık nedeniyle maçı tamamlayamadı.

Oklahoma City Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 31 sayıyla galibiyette önemli rol oynarken, Jalen Williams 26, Chet Holmgren ise 24 sayıyla öne çıktı.

Ev sahibi takımın en skorer ismi 28 sayı kaydeden Scotty Pippen Jr. oldu.

Toplam 4 galibiyete ulaşacak takımın tur atlayacağı serinin dördüncü maçı yarın oynanacak.

SONUÇLAR

Memphis Grizzlies-Oklahoma City Thunder: 108-114 (seri 0-3)

Detroit Pistons-New York Knicks: 116-118 (seri 1-2)

Los Angeles Clippers-Denver Nuggets: 117-83 (seri 2-1)

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