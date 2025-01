Brooklyn Nets Vince Carter'ın 15 numaralı formasını emekli etti

Brooklyn Nets, efsane oyuncusu Vince Carter'ı onurlandırarak 2004-2009 yılları arasında takımda giydiği 15 numaralı formasını emekli etti. Carter, NBA kariyerinde iz bırakan oyunculardan biri olarak tanınırken Nets'teki performansı da unutulmazlar arasında yer alıyordu.

Carter'ın 15 numarasının tavana asılması yalnızca Brooklyn Nets için değil, aynı zamanda Toronto Raptors için de büyük bir anlam taşıyor. Çünkü Carter, Raptors formasıyla da müthiş bir kariyere imza atmış ve takımın tarihinde iz bırakan bir figür olmuştu. Raptors, 15 numarayı daha önce emekli etmişti.

İşte Vince Carter'ın 15 numaralı Nets formasının tavana asıldığı o anlar...

Vinsanity's 1⃣5⃣ heads to the rafters in Brooklyn!👏 @mrvincecarter15 pic.twitter.com/muUiadukzm