  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler NBA Brooklyn Nets Vince Carter'ın 15 numaralı formasını emekli etti

Brooklyn Nets Vince Carter'ın 15 numaralı formasını emekli etti

Brooklyn Nets, efsane oyuncusu Vince Carter'ın 2004-2009 yılları arasında takımda giydiği 15 numaralı formasını emekli etti.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2025 Pazar 10:24
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Brooklyn Nets Vince Carter'ın 15 numaralı formasını emekli etti

Brooklyn Nets, efsane oyuncusu Vince Carter'ı onurlandırarak 2004-2009 yılları arasında takımda giydiği 15 numaralı formasını emekli etti. Carter, NBA kariyerinde iz bırakan oyunculardan biri olarak tanınırken Nets'teki performansı da unutulmazlar arasında yer alıyordu.

Carter'ın 15 numarasının tavana asılması yalnızca Brooklyn Nets için değil, aynı zamanda Toronto Raptors için de büyük bir anlam taşıyor. Çünkü Carter, Raptors formasıyla da müthiş bir kariyere imza atmış ve takımın tarihinde iz bırakan bir figür olmuştu. Raptors, 15 numarayı daha önce emekli etmişti.

İşte Vince Carter'ın 15 numaralı Nets formasının tavana asıldığı o anlar...

Hakim Ziyech Dubai yolcusu!
G.Saray'da maç sonrası flaş ayrılık kararı!
DİĞER
Cansel Elçin ve eşi Zeynep Tuğçe Bayat’tan bebeklerinin ismi hakkında ilk açıklama: Tüm dünyada bir karşılığı olsun istedik!
Grand Kartal Otel'in sahibinin bencilliği 78 cana mal oldu! Kızlarına kral dairesinde yanmaz örtü ve yanmaz perde...
Osimhen'in golünde ofsayt var mı? Spor yazarları yorumladı
Çakar’dan Meler'e sert eleştiri
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hakim Ziyech Dubai yolcusu! Hakim Ziyech Dubai yolcusu! 10:44
F.Bahçe Mou'nun doğum gününü kutladı F.Bahçe Mou'nun doğum gününü kutladı 10:34
Nets Carter'ın formasını emekli etti Nets Carter'ın formasını emekli etti 10:24
Skriniar’ın sözleşme şartları belli oldu! Skriniar’ın sözleşme şartları belli oldu! 09:58
G.Saray'da maç sonrası flaş ayrılık kararı! G.Saray'da maç sonrası flaş ayrılık kararı! 09:46
Onvo Antalyaspor - Beşiktaş maç detayları Onvo Antalyaspor - Beşiktaş maç detayları 09:33
Daha Eski
Üründül'den o isme flaş eleştiri! Üründül'den o isme flaş eleştiri! 09:28
Osimhen'in golünde ofsayt var mı? Spor yazarları yorumladı Osimhen'in golünde ofsayt var mı? Spor yazarları yorumladı 08:58
Alperen Şengün’den muhteşem performans! Alperen Şengün’den muhteşem performans! 08:57
Çakar’dan Meler'e sert eleştiri Çakar’dan Meler'e sert eleştiri 08:53
Lazio - Fiorentina maçı ne zaman? Lazio - Fiorentina maçı ne zaman? 08:44
Lecce - Inter maçı ne zaman, saat kaçta? Lecce - Inter maçı ne zaman, saat kaçta? 08:41