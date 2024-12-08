  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler NBA NBA'de Mavericks'ten üst üste 7. galibiyet!

NBA'de Mavericks'ten üst üste 7. galibiyet!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks, Toronto Raptors'ı 125-118 yenerek galibiyet serisini 7 maça çıkardı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2024 Pazar 10:22
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
NBA'de Mavericks'ten üst üste 7. galibiyet!

NBA'de 7 maç oynandı. Mavericks, deplasmanda Raptors'ı 7 sayı farkla yendi.

Mavericks'te Luka Doncic 30 sayı, 13 ribaunt ve 11 asistle üst üste ikinci "triple-double"ını yaparken, Kyrie Irving ise 29 sayıyla oynadı.

Doncic, bu sezon ikinci, NBA kariyerinde ise 79'uncu kez triple-double yaptı ve Wilt Chamberlain ile James Harden'ı geçerek tüm zamanların en fazla triple-double yapan oyuncuları listesinde 7. sıraya yükseldi.

Raptors'ta Gradey Dick'in 27 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

56 sayıyla NBA'de kariyer sayı rekorunu kıran Jokic, galibiyet getiremedi

Washington Wizards, konuk ettiği Denver Nuggets'ı 122-113 yenerek 16 maçlık mağlubiyet serisine son verdi.

Wizards'ta Jordan Poole 39 sayı atarak galibiyette önemli rol oynadı.

Nuggets'ta Nikola Jokic, attığı 56 sayı ile NBA kariyer rekoru kırmasına rağmen mağlubiyete engel olamadı.

Mobley'den 41 sayı

Cleveland Cavaliers, Charlotte Hornets'ı 116-102 yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı.

Cavaliers'ta Evan Mobley, attığı 41 sayı ile NBA kariyer rekorunu kırdı.

Hornets'ta ise Brandon Miller 25 sayı üretti.

Sonuçlar:

New Orleans Pelicans-Oklahoma City Thunder: 109-119

Washington Wizards-Denver Nuggets: 122-113

New York Knicks-Detroit Pistons: 111-120

Toronto Raptors-Dallas Mavericks: 118-125

Boston Celtics-Memphis Grizzlies: 121-127

Miami Heat-Phoenix Suns: 121-111

Charlotte Hornets-Cleveland Cavaliers: 102-116

F.Bahçe'de derbi sonrası radikal karar! Tam 8 futbolcunun bileti kesildi
F.Bahçe'den derbi yenilgisini unutturacak transfer!
DİĞER
Podyumların unutulmaz ismi mankenler kraliçesiydi! Esin Moralıoğlu’yu tanıyabilene aşkı olsun!
CANLI | Esad rejimi düştü! Sığınmacılara "geri dönün" çağrısı... Doha'da Suriye masası kuruluyor
Arda ve Kerem Avrupa'da manşetlerde!
Eski hakemler Beşiktaş - F.Bahçe derbisini yorumladı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Monza - Udinese maçı ne zaman? Monza - Udinese maçı ne zaman? 11:17
Getafe - Espanyol maçı ne zaman? Getafe - Espanyol maçı ne zaman? 11:13
Arda ve Kerem Avrupa'da manşetlerde! Arda ve Kerem Avrupa'da manşetlerde! 11:06
F.Bahçe'den derbi yenilgisini unutturacak transfer! F.Bahçe'den derbi yenilgisini unutturacak transfer! 10:44
West Ham - Wolverhampton maçı ne zaman? West Ham - Wolverhampton maçı ne zaman? 10:42
Şampiyon madalyasına kavuştu! Şampiyon madalyasına kavuştu! 10:28
Daha Eski
NBA'de Mavericks'ten üst üste 7. galibiyet! NBA'de Mavericks'ten üst üste 7. galibiyet! 10:22
Eski hakemler Beşiktaş - F.Bahçe derbisini yorumladı Eski hakemler Beşiktaş - F.Bahçe derbisini yorumladı 10:14
Avrupa dev derbiyi konuşuyor! İşte atılan manşetler Avrupa dev derbiyi konuşuyor! İşte atılan manşetler 09:54
F.Bahçe'de derbi sonrası radikal karar! Tam 8 futbolcunun bileti kesildi F.Bahçe'de derbi sonrası radikal karar! Tam 8 futbolcunun bileti kesildi 09:47
Nihat Kahveci'den Mourinho'ya flaş eleştiri! Nihat Kahveci'den Mourinho'ya flaş eleştiri! 09:38
Sivasspor - Galatasaray maçı saat kaçta? Sivasspor - Galatasaray maçı saat kaçta? 09:33