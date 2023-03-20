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Alperen’in 9 sayısı Houston’ın galibiyetine yetmedi! İşte NBA'de gecenin sonuçları

NBA’de play-off’larda mücadele etmeyi garantileyen Batı Konferansı lideri Denver Nuggets, Doğu Konferansı’nda 6. sırada bulunan Brooklyn Nets’i deplasmanda 108-102 mağlup etti.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2023 Pazartesi 10:20
Alperen’in 9 sayısı Houston’ın galibiyetine yetmedi! İşte NBA'de gecenin sonuçları
NBA'de play-off'larda mücadele etmeyi garantileyen Batı Konferansı lideri Denver Nuggets, Doğu Konferansı'nda 6. sırada bulunan Brooklyn Nets'i deplasmanda 108-102'lik skorla yendi. Denver'da 22 sayı, 17 ribaund ve 10 asistle oynayan Nikola Jokic, triple-double yaptı.

NBA'de normal sezon 8 karşılaşma ile devam etti. Batı Konferansı'nda lider konumda bulunan ve play-off oynamayı garantileyen Denver Nuggets, deplasmanda karşılaştığı Doğu Konferansı altıncısı Brooklyn Nets'i 108-102 mağlup etti. Denver'da 22 sayı, 17 ribaund ve 10 asistle triple-double yapan Nikola Jokic, galibiyetin mimarı oldu. Konuk ekipte Michael Porter Jr. 28 sayı ve 9 ribaund, Jamal Murray de 25 sayı ve 8 asistle katkı verdi. Brookyn'de ise Mikal Bridges'in 23, Nicolas Claxton'un 19, Cameron Johnson'un da 14 sayısı yeterli olmadı. Bu sonuçla Denver, 48. galibiyetini alırken, Brooklyn 32. yenilgisini yaşadı.


Alperen'in 9 sayısı, Houston'ın galibiyetine yetmedi

Batı Konferansı sonuncusu Houston Rockets, evinde New Orleans Pelicans'a 117-107 kaybetti. Bu sezonki 34. galibiyetine ulaşan New Orleans'da CJ McCollum ve Brandon Ingram 26'şar sayıyla mücadele etti. Toplamda 53. yenilgisini alan Houston'da ise Jalen Green'in 40, Kevin Porter Jr.'ın da 25 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. Ev sahibi ekipte forma giyen milli basketbolcu Alperen Şengün ise 31 dakika süre aldığı karşılaşmayı 9 sayı, 7 ribaund ve 6 asistle tamamladı.

NBA'de günün toplu sonuçları şu şekilde:

Brooklyn Nets: 102 - Denver Nuggets: 108

Oklahoma City Thunder: 124 - Phoenix Suns: 120

San Antonio Spurs: 126 - Atlanta Hawks: 118

Detroit Pistons: 100 - Miami Heat: 112

Houston Rockets: 107 - New Orleans Pelicans: 117

Milwaukee Bucks: 118 - Toronto Raptors: 111

Portland Trail Blazers: 102 - Los Angeles Clippers: 117

Los Angeles Lakers: 111 - Orlando Magic: 105

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