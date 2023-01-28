Haberler NBA Giannis Antetokounmpo'nun 41 sayı attı Milwaukee Bucks kazandı! İşte NBA'de sonuçlar

Giannis Antetokounmpo'nun 41 sayı attı Milwaukee Bucks kazandı! İşte NBA'de sonuçlar

Amerikan Basketbol Ligi'nde Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo'nun 41 sayı attığı karşılaşmada Indiana Pacers'ı 141-131 mağlup etti.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2023 Cumartesi 10:10
Giannis Antetokounmpo'nun 41 sayı attı Milwaukee Bucks kazandı! İşte NBA'de sonuçlar

NBA'e 5 maçla devam edildi. Giannis Antetokounmpo'nun 41 sayı, 12 ribaunt, 6 asistle "double-double" yaparak üstün performans gösterdiği mücadelede Bucks, Pacers'ı 10 sayı farkla yendi.

Bucks'ta Jrue Holiday 20 sayı, 9 ribaunt ve 9 asistle oynadı ve galibiyete katkı verdi.

Pacers'ta ise Myles Turner 24 sayı, Buddy Hield 22 sayı ve Bennedict Mathurin 21 sayı ile oynadı ama mağlubiyete engel olamadı.

CEDİ'DEN 5 SAYI

Oklahoma City Thunder, Cleveland Cavaliers'ı 112-100 mağlup etti. Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander'ın 35 sayısı galibiyeti getirdi.

Gilgeous-Alexander, üst üste dördüncü maçında 30 ve üzeri sayı kaydetti.

Cleveland Cavaliers'ta forma giyen ve 13 dakika 3 saniye sahada kalan milli basketbolcu Cedi Osman 5 sayı, 1 ribaunt ile oynadı.

Cavaliers'ta Darius Garland'ın 31 sayısı ve Evan Mobley'ın 23 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

Sonuçlar:

Indiana Pacers-Milwaukee Bucks: 131-141

Minnesota Timberwolves-Memphis Grizzlies: 111-100

Miami Heat-Orlando Magic: 110-105

Oklahoma City Thunder-Cleveland Cavaliers: 112-100

Golden State Warriors-Toronto Raptors: 129-117

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