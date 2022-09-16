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Michael Jordan'ın forması rekor fiyata satıldı!

Son dakika spor haberi: NBA'in efsane oyuncularından Michael Jordan'ın, 1998 NBA Finalleri'nde giydiği forma, rekor fiyata alıcı buldu. Düzenlenen açık artırmada, 10,1 milyon dolara adı açıklanmayan bir alıcı bulan forma, tarihteki en pahalı spor hatırası oldu.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2022 Cuma 17:11
Michael Jordan'ın forması rekor fiyata satıldı!

Dünyanın en önemli müzayede şirketlerinden Sotheby tarafından düzenlenen açık artırmada, 10,1 milyon dolara adı açıklanmayan bir alıcı bulan forma, tarihteki en pahalı spor hatırası oldu.

Jordan'ın formasını giydiği Chicago Bulls, 1990'lı yıllarda 6 şampiyonluk yaşadı. Bunlardan sonuncusu ise 1998'de, Utah Jazz'e karşı oynadıkları ve 4-2 kazandıkları final serisiydi. Michael Jordan, bu serinin ilk maçında rekor fiyata satılan formayı giymişti. Bu şampiyonluğun ardından Jordan emekliye ayrılmış ve Scottie Pippen, Dennis Rodman ve Steve Kerr gibi takımın diğer yıldızları ile yollar ayrılmıştı.

Spor hatıralarında önceki rekor ise iki yıl önce vefat eden Arjantinli futbol yıldızı Diego Armando Maradona'ya aitti. 1986 Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin'in İngiltere'yi 2-1 yendiği maçta takımının iki golüne imza atan Maradona'nın giydiği forma, yine bu yıl içinde 9,28 milyon dolara satılmıştı.

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