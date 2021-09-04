Haberler NBA Son dakika spor haberi: İşte NBA'de temsilcilerimiz de dahil en çok kazananlar!

Son dakika spor haberi: İşte NBA'de temsilcilerimiz de dahil en çok kazananlar!

Son dakika spor haberi: İşte NBA'de 2021-22 sezonunda ABD dışından lige katılan isimler arasında en çok maaşı alacak olan 10 oyuncunun yanı sıra, Cedi Osman, Furkan Korkmaz, Alperen Şengün ve Ömer Yurtseven'in de ne kadar kazanacağı rakam...

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2021 Cumartesi 12:34
Son dakika spor haberi: İşte NBA'de temsilcilerimiz de dahil en çok kazananlar!

İşte NBA'de temsilcilerimiz de dahil, ABD dışından en çok kazananlar!

Ömer Yurtseven

1,489,065 dolar

Alperen Şengün

3,214,680 dolar

Furkan Korkmaz

4,629,630 dolar

Cedi Osman

8,133,334 dolar

Nikola Vucevic (Karadağ)

24,000,000 dolar

Al Horford (Dominik Cumhuriyeti)

27,000,000 dolar

Jamal Murray (Kanada)

29,467,800 dolar

Joel Embiid (Kamerun)

31,579,390 dolar

Nikola Jokic (Sırbistan)

31,579,390 dolar

Kristaps Porzingis (Letonya)

31,650,600 dolar

Pascal Siakam (Kamerun)

33,003,936 dolar

Ben Simmons (Avustralya)

33,003,936 dolar

Rudy Gobert (Fransa)

34,844,000 dolar

Giannis Antetokounmpo (Yunanistan)

39,344,900 dolar

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