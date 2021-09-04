Son dakika spor haberi: İşte NBA'de temsilcilerimiz de dahil en çok kazananlar!

İşte NBA'de temsilcilerimiz de dahil, ABD dışından en çok kazananlar!
Ömer Yurtseven
1,489,065 dolar
Alperen Şengün
3,214,680 dolar
Furkan Korkmaz
4,629,630 dolar
Cedi Osman
8,133,334 dolar
Nikola Vucevic (Karadağ)
24,000,000 dolar
Al Horford (Dominik Cumhuriyeti)
27,000,000 dolar
Jamal Murray (Kanada)
29,467,800 dolar
Joel Embiid (Kamerun)
31,579,390 dolar
Nikola Jokic (Sırbistan)
31,579,390 dolar
Kristaps Porzingis (Letonya)
31,650,600 dolar
Pascal Siakam (Kamerun)
33,003,936 dolar
Ben Simmons (Avustralya)
33,003,936 dolar
Rudy Gobert (Fransa)
34,844,000 dolar
Giannis Antetokounmpo (Yunanistan)
39,344,900 dolar