Haberler NBA New York Knicks - Brooklyn Nets: 114-112

- : 114-112

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) konuk ettiği 'i 114-112 mağlup eden , Doğu Konferansı'nda liderliğe yükseldi. Nets'te 40 sayı ve 7 asistle oynadı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2021 Salı 11:19
New York Knicks - Brooklyn Nets: 114-112

NBA'e 7 maçla devam edildi. Çekişmeli maçta 'i yenerek sezonun 35. galibiyetine ulaşan , maç sırasında kötü bir olay da yaşadı. Sakatlıktan dönen takımın yıldızlarından , sahada sadece 4 dakika kaldıktan sonra sakatlığının nüksetmesiyle yeniden oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Nets'e galibiyeti getiren oyuncular, 40 sayı ve 7 asistle , 23 sayıyla , 16 sayı ve 8 ribauntla , 12 sayıyla oldu.

Bu sezon 26. kez kaybeden Knicks'te RJ Barrett 22, 21 sayıyla takımın en skorer oyuncuları olurken, 19 sayı, 15 ribaunt ve 12 asistle "triple-double" yaptı.

MAVERICKS, LİDER UTAH JAZZ'İ YENDİ

Batı Konferansı takımlarının mücadelesinde, , konuk ettiği 'i yıldız oyuncusu 'in iyi performansının yardımıyla 111-103 yendi.

Sezonun 28. galibiyetini elde eden Mavericks'te Doncic 31 sayı, 9 ribaunt ve 8 asist, -Smith 23 sayı, 6 ribaunt ve 4 asist, 20 sayı ve 4 ribaunt, 17, Tim Hardaway ise 16 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.

Bu sezon 12. kez kaybeden Batı Konferansı lideri Jazz'de Mike Conley 28 sayı ve 7 asist, Donovan Mitchell, Jordan Clarkson ve Bojan Bogdanovic 16'şar sayı, Rudy Gobert 14 sayı ve 15 ribaunt ile oynadı.

SONUÇLAR

Brooklyn Nets-New York Knicks: 114-112

Toronto Raptors-Washington Wizards: 103-101

Dallas Mavericks-Utah Jazz: 111-103

Minnesota Timberwolves-Sacramento Kings: 116-106

Oklahoma City Thunder-Detroit Pistons: 108-132

San Antonio Spurs-Cleveland Cavaliers: 101-125

Houston Rockets-Phoenix Suns: 130-133

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