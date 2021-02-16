Haberler NBA Lakers'ta Anthony Davis sakatlandı

'ta sakatlandı

'de 'ın yıldız oyuncusu , sakatlığı nedeniyle sahalardan bir süre uzak kalacak.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2021 Salı 12:09
Lakers'ta Anthony Davis sakatlandı

'nde () 'ın yıldız oyuncusu , sakatlığı nedeniyle sahalardan bir süre uzak kalacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, ile oynanan maç sırasında sakatlanarak oyundan çıkan Davis'in sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.

Sağ aşil tendonunda zorlanma tespit edilen oyuncunun maçında forma giyemeyeceği, takım doktorları tarafından yapılacak detaylı inceleme sonrası sahalara dönüş tarihinin netleşeceği kaydedildi.

basınında yer alan haberlere göre, kariyerinde 7 kez all-star seçilen 27 yaşındaki oyuncunun, sahalardan 2-3 hafta arası uzak kalması bekleniyor.

Önceki yıllara oranla performansında düşüş yaşayan Anthony Davis, bu sezon formasıyla 22,5 sayı, 8,4 ribaunt ve 3 asist ortalamalarıyla oynuyor.

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