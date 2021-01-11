Haberler NBA NBA'de iki karşılaşma corona virüsü nedeniyle ertelendi

'de iki karşılaşma corona virüsü nedeniyle ertelendi

'nde () - ve - maçlarının Covid-19 vakaları sebebiyle ertelendiği belirtildi.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2021 Pazartesi 22:11
NBA'de iki karşılaşma corona virüsü nedeniyle ertelendi

yönetiminden yapılan açıklamada, yarın sabaha karşı oynanması gereken - ve 13 Ocak Çarşamba günü sabaha karşı yapılması planlanan - maçlarının Kovid-19 vakaları sebebiyle ertelendiği belirtildi.

Öte yandan NBA yönetimi ve Oyuncuları Birliğinin (NBPA) toplantı yaparak ligin sağlık ve güvenlik protokollerini yeniden ele alacağı bildirildi.

Daha önce de Boston Celtics- mücadelesi, aynı gerekçeyle oynanamamıştı. NBA'de Kovid-19 vakaları nedeniyle takımların sahaya en az 8 oyuncu çıkaramaması halinde maçların ertelenmesine karar veriliyor.



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