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NBA'de 'u mağlup etti!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) , Zach LaVine'in 45 sayılık katkı yaptığı 'u 130-127 yendi. İşte detaylar...

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2021 Pazartesi 14:41
NBA'de Clippers Bulls'u mağlup etti!

NBA'e 7 maçla devam edildi. - karşılaşması ise konuk ekip Heat'in yeni tip koronavirüs salgını ve sakatlıklardan dolayı 8 oyuncu sayısına ulaşamaması nedeniyle ertelendi.

Batı Konferansının iddialı takımlarından , sahasında oynadığı mücadelesini 130-127 kazandı.

Clippers'ı galibiyete, 35 sayı kaydeden , 28 sayı, 9 asist, 7 ribaunt üreten ve kenardan gelerek 21 sayı atan taşıdı.

Maçı 45 sayı, 7 ribaunt, 7 asistle tamamlayan Bulls oyuncusu Zach LaVine, sahanın en skoreri oldu.

THUNDER, NETS DEPLASMANINDA KAZANDI

, konuk olduğu 'i 129-116 yenerek peş peşe 3. galibiyetini aldı.

Thunder'da -Alexander 31 sayı, 7 asist, 6 ribaunt, 25 sayı, 4 top çalma ve 22 sayı, 6 ribauntla oynadı.

Nets'te ise 'in 36 sayı, 11 ribaunt ve 'in 21 sayı, 6 asistlik performansları mağlubiyeti önleyemedi.

SONUÇLAR

Detroit Pistons-Utah Jazz: 86-96

Los Angeles Clippers-Chicago Bulls: 130-127

New York Knicks-Denver Nuggets: 89-114

Brooklyn Nets-Oklahoma City Thunder: 116-129

Houston Rockets-Los Angeles Lakers: 102-120

Minnesota Timberwolves-San Antonio Spurs: 96-88

Golden State Warriors-Toronto Raptors: 106-105

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