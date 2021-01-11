Haberler NBA Bogdan Bogdanovic dizinden sakatlandı

dizinden sakatlandı

takımlarından 'ın Sırp oyuncusu 'ten kötü haber geldi. Başarılı oyuncunun, sağ dizinde kırık tespit edildi.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2021 Pazartesi 10:25
Bogdan Bogdanovic dizinden sakatlandı

Amerikan Basketbol Ligi () takımlarından 'ın Sırp oyuncusu 'in sağ dizinde kırık tespit edildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, dün oynanan maçının 2. çeyreğinde sakatlanarak sahayı terk etmek zorunda kalan Bogdanovic'in MR sonuçları belli oldu.

28 yaşındaki Sırp basketbolcunun sağ dizinde avülsiyon kırığı ve yumuşak doku iltihabı saptandı. Bogdanovic'in sahalara dönüş süresine dair bilgi verilmedi.

2014-2017 yılları arasında forması giyen Bogdanovic, sezon öncesi Hawks ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.



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