Haberler NBA LaMelo Ball NBA'de rekor kırdı! En genç oyuncu...

LaMelo Ball NBA'de rekor kırdı! En genç oyuncu...

NBA ekiplerinden 'ın 19 yaşındaki oyun kurucusu LaMelo Ball, maçında 22 sayı, 12 ribaunt, 11 asistlik performansıyla lig tarihinin "triple-double" yapan en genç oyuncusu oldu.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 12:05
LaMelo Ball NBA'de rekor kırdı! En genç oyuncu...

NBA'e 8 maçla devam edildi. , sahasında oynadığı mücadelesini 113-105 kazanarak üst üste 3. galibiyetini elde etti.

Hornets'ın 2020 NBA draftında 3. sıradan seçtiği LaMelo Ball, oyuna sonradan dahil oldu ve 22 sayı, 12 ribaunt, 11 asistle kariyerinin ilk "triple-double"ına imza attı.

19 yaş, 140 günlük LaMelo Ball, 'u (19 yaş, 317 gün) geçerek 3 istatistikte çift hanelere ulaşan en genç NBA oyuncusu unvanını aldı. P.J. Washington 22 sayı, 7 ribaunt, 6 blok, de 23 sayı, 4 top çalmayla Hornets'ın galibiyetine önemli rol oynadı.

Hawks cephesinde 21 sayı, 5 ribaunt, 4 top çalma, 20 sayı, 8 ribaunt ve 15 sayı, 10 asist üretti.

CEDİ BUCKS'A KARŞI 9 SAYIYLA OYNADI

Sakatlığı bulunan yıldız oyuncusu 'dan yoksun sahaya çıkan , 'ı 100-90 mağlup etti. Ev sahibi Bucks'ı galibiyete, 27 sayı, 6 asist, 5 ribaunt üreten ve 17 sayı, 11 ribauntla "double double" yapan Bobby Portis taşıdı.

Cavaliers'ta Andre Drummond'ın 26 sayı, 24 ribaunt ve Damyean Dotson'ın 21 sayı, 8 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi. Maça ilk 5'te başlayan Cedi Osman ise 9 sayı, 5 ribaunt, 2 asistle mücadele etti.

SONUÇLAR

Philadelphia 76ers-Denver Nuggets: 103-115

Indiana Pacers-Phoenix Suns: 117-125

Washington Wizards-Miami Heat: 124-128

Charlotte Hornets-Atlanta Hawks: 113-105

Milwaukee Bucks-Cleveland Cavaliers: 100-90

Minnesota Timberwolves-San Antonio Spurs: 122-125 (uzatmada)

Dallas Mavericks-Orlando Magic: 112-98

Sacramento Kings-Portland Trail Blazers: 99-125



SON DAKİKA