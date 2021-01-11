Aktüel haberler (11.01.21)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 13. hafta erteleme maçında Sorgun Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti.
Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Avustralya Açık'ın elemelerinde Andorralı raket Kasintseva'yı 6-4'lük setler sonucunda 2-0 yenerek ikinci tura yükseldi.
Devlerin takibinde olan Leipzig'in stoperi Upamecano için Chelsea de devreye girdi. Maviler, 22 yaşındaki Fransız savunmacının 40 milyon pound'luk serbest kalma bedelini ödemeye hazır.
Lyon'un Fransız golcüsü Moussa Dembele (24), Atletico Madrid'e imza atmaya hazırlanıyor. İspanyollar bu transfer için 35 milyon euro ödeyecek. Dembele, bu sezon 16 maçta 1 kez ağları sarstı.