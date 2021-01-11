Haberler NBA Aktüel haberler (11.01.21)

Aktüel haberler (11.01.21)

'de Cedi Osman'ın formasını giydiği , 'a 100-90 mağlup oldu. Milli basketbolcu, ilk 5 başladığı karşılaşmayı 9 sayı, 5 ribaunt, 2 asistle tamamladı. İşte aktüel haberler...

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 23:45 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2021 Pazartesi 06:50
Aktüel haberler (11.01.21)

'nin 13. hafta erteleme maçında , 'u deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Milli tenisçi , Avustralya Açık'ın elemelerinde Andorralı raket 'yı 6-4'lük setler sonucunda 2-0 yenerek ikinci tura yükseldi.

Devlerin takibinde olan 'in stoperi Upamecano için de devreye girdi. Maviler, 22 yaşındaki Fransız savunmacının 40 milyon pound'luk serbest kalma bedelini ödemeye hazır.

'un Fransız golcüsü (24), 'e imza atmaya hazırlanıyor. İspanyollar bu transfer için 35 milyon euro ödeyecek. Dembele, bu sezon 16 maçta 1 kez ağları sarstı.

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