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NBA'de Spurs, Lakers'ın serisine son verdi!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) , 'ı 118-109 mağlup ederek Lakers'in galibiyet serisine son vermeyi başardı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2021 Cuma 10:54
NBA'de Spurs, Lakers'ın serisine son verdi!

NBA'e 5 maçla devam edildi. , deplasmanda son şampiyon 'ı 118-109 yendi ve rakibinin 4 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı.

Spurs'te LaMarcus Aldridge 28 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, DeMar DeRozan 19, Dejounte Murray 18 sayılık katkı sağladı.

Galibiyet serisi sona eren Lakers'ta LeBron James 27 sayı, 12 asist, 6 ribaunt, Anthony Davis'in ise 23 sayı, 3 asist, 10 ribauntla oynadı.

CEDİ OSMAN'DAN 16 SAYI

, milli basketbolcu Cedi Osman'ın 16 sayı, 7 asist ve 5 ribauntluk katkı sağladığı karşılaşmada Memphis 'i 94-90 yendi.

Cavaliers'ta Andre Drummond 22 sayı, 15 ribauntla "double double" yaparken, Larry Nance 18 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.

Grizzlies'te Jonas Valanciunas'ın 17, Brandon Clarke'ın da 14 sayısı yenilgiyi engelleyemedi.

SONUÇLAR

Brooklyn Nets-Philadelphia 76ers: 122-109

-Cleveland Cavaliers: 90-94

Portland Trail Blazers-Minnesota Timberwolves: 135-117

Denver Nuggets-Dallas Mavericks: 117-124

Los Angeles Lakers-San Antonio Spurs: 109-118

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